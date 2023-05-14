Полковник Макаров с позывным "Барнаул" погиб в боях под Бахмутом

Он получил ранение и скончался во время эвакуации с поля боя

14 мая 2023, 21:25, ИА Амител

Полковник Вячеслав Макаров с позывным "Барнаул" погиб в боях под Артёмовском (Бахмут). Об этом сообщает "РГ".

В телеграм-каналах опубликовали несколько видео, снятых незадолго до обстрела. На кадрах Макаров, находясь в окопе, лично готовит состав к отражению наступления.

"Стреляем под корректуру. Задача – каждый снаряд точно в цель", – сказал Макаров корреспонденту.

О гибели "Барнаула" рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, полковник получил серьёзное ранение и скончался во время эвакуации с поля боя.