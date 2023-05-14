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Полковник Макаров с позывным "Барнаул" погиб в боях под Бахмутом

Он получил ранение и скончался во время эвакуации с поля боя

14 мая 2023, 21:25, ИА Амител

Полковник Вячеслав Макаров с позывным "Барнаул" погиб в боях под Артёмовском (Бахмут). Об этом сообщает "РГ".

В телеграм-каналах опубликовали несколько видео, снятых незадолго до обстрела. На кадрах Макаров, находясь в окопе, лично готовит состав к отражению наступления.

"Стреляем под корректуру. Задача – каждый снаряд точно в цель", – сказал Макаров корреспонденту.

О гибели "Барнаула" рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, полковник получил серьёзное ранение и скончался во время эвакуации с поля боя.

СВО Происшествия утраты

Комментарии 7

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Гость

22:05:39 14-05-2023

Земля пухом...

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Гость

05:53:31 15-05-2023

"Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому-как по одному человеку орудия палить не станут." Но это было сто лет назад...Есть ролик-рассках телеведущего Соловьёва о комбриге с позывным "Барнаул".Не те гибнут...Вечная память Герою.

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Земляк

07:17:48 15-05-2023

Вечная память Герою!

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Гость

07:25:40 15-05-2023

И в Барнауле есть герои

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Гость

07:57:44 15-05-2023

Там ещё танк с надписью Алтай был

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горожанка

08:18:10 15-05-2023

Очень жаль. Земля пухом. Настоящий ГЕРОЙ

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Гость

09:34:45 15-05-2023

.Не те гибнут...Вечная память Герою.

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