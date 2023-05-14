Полковник Макаров с позывным "Барнаул" погиб в боях под Бахмутом
Он получил ранение и скончался во время эвакуации с поля боя
14 мая 2023, 21:25, ИА Амител
Полковник Вячеслав Макаров с позывным "Барнаул" погиб в боях под Артёмовском (Бахмут). Об этом сообщает "РГ".
В телеграм-каналах опубликовали несколько видео, снятых незадолго до обстрела. На кадрах Макаров, находясь в окопе, лично готовит состав к отражению наступления.
"Стреляем под корректуру. Задача – каждый снаряд точно в цель", – сказал Макаров корреспонденту.
О гибели "Барнаула" рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, полковник получил серьёзное ранение и скончался во время эвакуации с поля боя.
22:05:39 14-05-2023
Земля пухом...
05:53:31 15-05-2023
"Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому-как по одному человеку орудия палить не станут." Но это было сто лет назад...Есть ролик-рассках телеведущего Соловьёва о комбриге с позывным "Барнаул".Не те гибнут...Вечная память Герою.
07:17:48 15-05-2023
Вечная память Герою!
07:25:40 15-05-2023
И в Барнауле есть герои
07:57:44 15-05-2023
Там ещё танк с надписью Алтай был
08:18:10 15-05-2023
Очень жаль. Земля пухом. Настоящий ГЕРОЙ
09:34:45 15-05-2023
.Не те гибнут...Вечная память Герою.