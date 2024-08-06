Полковник полиции из Барнаула погиб в зоне СВО

Прощание с Максимом Бугровым состоится 7 августа

06 августа 2024, 22:55, ИА Амител

Максим Бугров / Фото:. t.me/mvd222

При исполнении служебных задач в ходе специальной военной операции 28 июля погиб полковник полиции в отставке Максим Бугров. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Бугров начал служить в органах внутренних дел Алтайского края в феврале 2006 года. В 2023-м закончил работу в должности замглавы управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Почти вся его служебная деятельность была связана с подразделениями участковых.

"Коллеги знают его как достойного офицера и профессионального сотрудника, посвятившего жизнь служению Родине. Светлая память о Максиме Сергеевиче Бугрове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег по службе и товарищей по оружию", – пишет пресс-центр.

Церемония прощания состоится 7 августа с 12:00 до 14:00 в Барнауле на улице Шумакова, 25а, к. 6. До места прощания организуют доставку на автобусах от здания УМВД России по Барнаулу на улице Путиловской и отдела полиции по Октябрьскому району на Сизова.