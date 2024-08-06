Полковник полиции из Барнаула погиб в зоне СВО
Прощание с Максимом Бугровым состоится 7 августа
06 августа 2024, 22:55, ИА Амител
При исполнении служебных задач в ходе специальной военной операции 28 июля погиб полковник полиции в отставке Максим Бугров. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Бугров начал служить в органах внутренних дел Алтайского края в феврале 2006 года. В 2023-м закончил работу в должности замглавы управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Почти вся его служебная деятельность была связана с подразделениями участковых.
"Коллеги знают его как достойного офицера и профессионального сотрудника, посвятившего жизнь служению Родине. Светлая память о Максиме Сергеевиче Бугрове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег по службе и товарищей по оружию", – пишет пресс-центр.
Церемония прощания состоится 7 августа с 12:00 до 14:00 в Барнауле на улице Шумакова, 25а, к. 6. До места прощания организуют доставку на автобусах от здания УМВД России по Барнаулу на улице Путиловской и отдела полиции по Октябрьскому району на Сизова.
01:48:13 07-08-2024
Светлая память .Соболезнование родным
07:10:10 07-08-2024
Пусть земля будет пухом
07:10:35 07-08-2024
Пусть земля тебе будет пухом, Максим(
08:04:29 07-08-2024
ГЕРОЙ!!!
09:28:59 07-08-2024
А ведь мог спокойно на пенсии жить, вечная память таким героям, настоящий мужик!!!