Полковник СБУ в отставке: в конце лета на Украине будет генеральное сражение
Он отметил, что подобный прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи
10 июня 2024, 20:04, ИА Амител
В конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение – это будет август-сентябрь", – заявил он.
Стариков отметил, что подобный прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
07:41:53 11-06-2024
которое приведет к окончанию конфликта --- наверное хорошая новость
11:22:30 11-06-2024
А можно уже без генеральских сражений это уже всё закончить?
12:03:49 11-06-2024
Гость (11:22:30 11-06-2024) А можно уже без генеральских сражений это уже всё закончить?... Вряд ли. Далеко зашли. Теперь кто-то должен за все это ответить. А не судят только победителей