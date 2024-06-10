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Полковник СБУ в отставке: в конце лета на Украине будет генеральное сражение

Он отметил, что подобный прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи

10 июня 2024, 20:04, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com
Колючая проволока / Фото: unsplash.com

В конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

"С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение – это будет август-сентябрь", – заявил он.

Стариков отметил, что подобный прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Комментарии 3

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Гость

07:41:53 11-06-2024

которое приведет к окончанию конфликта --- наверное хорошая новость

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Гость

11:22:30 11-06-2024

А можно уже без генеральских сражений это уже всё закончить?

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Гость

12:03:49 11-06-2024

Гость (11:22:30 11-06-2024) А можно уже без генеральских сражений это уже всё закончить?... Вряд ли. Далеко зашли. Теперь кто-то должен за все это ответить. А не судят только победителей

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