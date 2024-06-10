Полковник СБУ в отставке: в конце лета на Украине будет генеральное сражение

Он отметил, что подобный прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи

10 июня 2024, 20:04, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

В конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

"С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение – это будет август-сентябрь", – заявил он.

Стариков отметил, что подобный прогноз основывается на военном анализе, хотя, по словам офицера, такого же мнения придерживаются и политологи.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.