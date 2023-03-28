Полноценная весна. О погоде в Алтайском крае 28 марта

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман

28 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В отдельных районах Алтайского края воздух прогреется до +18 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом в крае ожидается от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле будет тепло – от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман, местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.