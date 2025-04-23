Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 впервые поднялся в небо
Воздушное судно прошло испытание в Комсомольске-на-Амуре
23 апреля 2025, 15:50, ИА Амител
Третий опытный российский SJ-100 совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает "Ростех".
Представители госкорпорации отметили, что в ходе тестов все отечественные системы продемонстрировали стабильную работу. Полет продолжался около 40 минут. Он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 500 км/час.
"Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе", – добавили в "Ростехе".
Самолет поднялся в небо на российских двигателях ПД-8, которые заменили франко-российские SaM146. Superjet оснащен отечественными авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, а также системами управления, электроснабжения и другими. Кроме того, самолет получил новый фюзеляж. Отмечается, что в него внесли изменения, которые упрощают производство и обслуживание воздушного судна.
В госкорпорации добавили, что программа импортозамещения самолета SJ-100 вышла на финишную прямую. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатели.
"Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", – сказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.
Импортозамещенную версию Superjet создают в предельно сжатые сроки. До конца 2025 года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы начать поставки в авиакомпании с 2026 года.
16:11:01 23-04-2025
Давно пора, а то уже начали забываться легендарные отечественные лайнеры.
07:08:59 24-04-2025
Скорее всего эти импортозамещенные детали имеют надпись "made in china"
09:17:40 24-04-2025
Молодцы!