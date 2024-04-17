Полный 4G: билайн в 2024 году завершит перенос частот из 3G в 4G в Алтайском крае

Регион станет одним из первых, где билайн откажется от 3G

17 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LatgBVE9x

Смартфон. Связь / Фото: freepik.com

В 2024 году билайн планирует полностью завершить в Алтайском крае передачу частот из сети 3G* в более современную 4G. Модернизация позволит эффективнее использовать имеющиеся частотные ресурсы, и, как следствие, предоставлять сервисы клиентам в более высоком качестве, сделав мобильный интернет быстрее и надежнее.

"По оценкам специалистов, в России к 2027 году операторы связи могут полностью передать частоты 3G в 4G или, как еще говорят, отказаться от 3G. В целом это общемировая практика. Технологии развиваются, требования к качеству и надежности сети растут. 3G технологически не может предоставить нашим клиентам сервисы на высоком уровне. И клиенты это почувствовали сами, отдав предпочтение 4G", ­– говорит директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.По его словам, интернет-трафик 4G неизменно растет, тогда как в 3G сокращается и составляет на сегодняшний день в регионе около 7%. Задача оператора – своевременно применить эффективные, зарекомендовавшие себя решения. Поэтому будущее билайн ­– в технологичном, надежном 4G, который дает больший комфорт, уверенность и чувство безопасности клиентам.

В 2023 году билайн уже реализовал первый этап данного проекта. Тогда в 20 районах на северо-западе Алтайского края, Славгороде, Камне-на-Оби и Яровом оператор связи перевел частоты из 3G в 4G.

В результате на 16% приросло покрытие 4G. Например, стабильный и быстрый интернет появился на дороге между Баево и Луговым. В два раза выросли скорости мобильного интернета для тех абонентов, кто ранее находился в зоне 3G, а после оптимизации перешел в 4G.

При этом качество голосового сервиса сохранилось на прежнем уровне.

Очередной этап модернизации начнется во второй половине апреля. Он затронет населенные пункты в 28 районах края: Тальменском, Рубцовском, Угловском, Егорьевском, Алейском, Шипуновском, Волчихинском, Михайловском, Ключевском, Новичихинском, Романовском, Мамонтовском, Ребрихинском, Павловском, Шелаболихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Троицком, Быстроистокском, Петропавловском, Чарышском, Солонешском, Краснощековском, Курьинском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском, Поспелихинском.

Районы, где проведут модернизацию сети / Фото: билайн

Далее Заринск, трассы, Бийск, Рубцовск и прилегающие территории. Завершающий этап ­– Барнаул. В столице края билайн окончательно завершит переход в пользу 4G.

Голосовая связь останется доступной, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G. Перевод частот в 4G сделает еще более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE*. В малых населенных пунктах, подключенных в рамках программы "Устранения цифрового неравенства", голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE), необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM*-карта, выпущенная после 2016 года (билайн анализирует необходимость замены сим-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит СМС или роботизированный звонок).

Памятка / Фото: билайн

Подробнее о переходе в 4G: Попробуйте 4G – Алтайский край (beeline.ru) .

*VoLTE (Voice over LTE ("Войс овер ЭлТэЕ")) ­– голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техвозможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.r u ; G ("Джи"); SIM ("СИМ").

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте: www.beeline.ru

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