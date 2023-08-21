Половина Барнаула осталась без горячей воды на четыре дня
Подачу ресурсу отключили на ТЭЦ-3 для подготовки к отопительному сезону
21 августа 2023, 09:52, ИА Амител
В Барнауле с 21 по 24 августа включительно отключили горячую воду у жителей, проживающих в контуре ТЭЦ-3, сообщили в СГК.
Как пояснили в компании, четырехдневная пауза в работе теплоисточника обусловлена работами по подготовке к отопительному сезону. В общей сложности горячей воды в эти дни не будет в 987 многоквартирных домах и 134 соцобъектах – всего мера затронет 337 тысяч горожан.
"Часть потребителей ТЭЦ-3 будет получать горячую воду от другого источника – ТЭЦ-2. Наши специалисты проработали возможность переключений для минимизации зоны без горячего водоснабжения. В итоге более 101 тысячи жителей из контура ТЭЦ-3 останутся с горячей водой (507 многоквартирных жилых домов, 67 социальных объектов)", – рассказали в СГК.
Уточнить адреса, где нет горячей воды, можно на карте ниже (зона отключения выделена синим цветом):
15:34:48 21-08-2023
Сиреневая еще есть, правда рыжая.
16:56:30 21-08-2023
Солнечная поляна 21 -есть техническая возможность переключения на ТЭЦ 2, но тем не менее горячую воду отключили как обычно. И мало того вовремя никогда не дают. Бойлер не могут запустить и только обещают менять его, а " воз и ныне там!" За те деньги, что мы платим монополистам- тепловикам люди имеют право получать качественные услуги. А в прошлый отопительный сезон батареи были как парное молоко и никто не шевелится. А счета за тепло гигантские!
20:13:50 21-08-2023
Ура! Есть вода!!!!