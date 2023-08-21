Половина Барнаула осталась без горячей воды на четыре дня

Подачу ресурсу отключили на ТЭЦ-3 для подготовки к отопительному сезону

21 августа 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 21 по 24 августа включительно отключили горячую воду у жителей, проживающих в контуре ТЭЦ-3, сообщили в СГК.

Как пояснили в компании, четырехдневная пауза в работе теплоисточника обусловлена работами по подготовке к отопительному сезону. В общей сложности горячей воды в эти дни не будет в 987 многоквартирных домах и 134 соцобъектах – всего мера затронет 337 тысяч горожан.

"Часть потребителей ТЭЦ-3 будет получать горячую воду от другого источника – ТЭЦ-2. Наши специалисты проработали возможность переключений для минимизации зоны без горячего водоснабжения. В итоге более 101 тысячи жителей из контура ТЭЦ-3 останутся с горячей водой (507 многоквартирных жилых домов, 67 социальных объектов)", – рассказали в СГК.

Уточнить адреса, где нет горячей воды, можно на карте ниже (зона отключения выделена синим цветом):