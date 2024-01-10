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Половина Омска и треть Омской области остались без электричества

Причиной отключения стала автоматическая аварийная защита на подстанции "Таврическая"

10 января 2024, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители нескольких районов Омска и часть Омской области остались без электричества. Об этом сообщает местное издание NGS55.ru.

Сейчас подача электроэнергии прекращена в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московки.

Как объяснил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, причиной отключения стала автоматическая аварийная защита на подстанции "Таврическая". В связи с этим без света осталась примерно треть Омской области и почти половина Омска.

Восстановить подачу электроснабжения удастся в ближайшее время, добавил он.

Происшествия коммунальная авария

Комментарии 2

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Гость

22:01:19 10-01-2024

Просто аварийная защита сработала? Хорошо, что не авария.

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Гость

12:58:34 11-01-2024

Таких масштабных аварий еще не было. Москва, Нижний, Челябинск, Омск, что происходит?

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