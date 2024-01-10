Половина Омска и треть Омской области остались без электричества
Причиной отключения стала автоматическая аварийная защита на подстанции "Таврическая"
10 января 2024, 21:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители нескольких районов Омска и часть Омской области остались без электричества. Об этом сообщает местное издание NGS55.ru.
Сейчас подача электроэнергии прекращена в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московки.
Как объяснил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, причиной отключения стала автоматическая аварийная защита на подстанции "Таврическая". В связи с этим без света осталась примерно треть Омской области и почти половина Омска.
Восстановить подачу электроснабжения удастся в ближайшее время, добавил он.
22:01:19 10-01-2024
Просто аварийная защита сработала? Хорошо, что не авария.
12:58:34 11-01-2024
Таких масштабных аварий еще не было. Москва, Нижний, Челябинск, Омск, что происходит?