Польша попросила США разместить на ее территории ядерное оружие

Варшава обращается ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing. Она позволяет Соединенным Штатам передавать свое ядерное оружие ВВС стран Североатлантического альянса в случае необходимости

30 июня 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша попросила НАТО разместить на территории страны американское ядерное оружие в ответ на размещение российских боеголовок в Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал польский премьер Матеуш Моравецкий на саммите Евросовета.

Он заявил, что Варшава обращается ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing. Она позволяет Соединенным Штатам передавать свое ядерное оружие ВВС стран Североатлантического альянса в случае необходимости.

Политик считает, что разместить оружие в Польше нужно как можно скорее. "Мы объявляем, что желаем быстрых действий", – заявил Моравецкий.

Напомним, что РФ и Белоруссия приняли решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для этого типа вооружений закончится к 1 июля. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва не нарушает какие-либо международные обязательства.