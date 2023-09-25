Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады

Посол подчеркнул, что "лучший союзник Украины" никогда не согласится обелять таких преступников

25 сентября 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польша потребовала извинений за чествование в парламенте Канады украинского националиста, который служил в войсках СС во времена второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.

22 сентября на заседании парламента Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили Хунку. Под аплодисменты зала спикер палаты общин представил его как "борца за украинскую независимость от русских в годы Второй мировой войны".

Дзельский напомнил, что СС "Галичина" несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Он подчеркнул, что "лучший союзник Украины" никогда не согласится обелять таких преступников. Он призвал Канаду принести извинения перед Польшей.