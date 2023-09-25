Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады
Посол подчеркнул, что "лучший союзник Украины" никогда не согласится обелять таких преступников
25 сентября 2023, 17:55, ИА Амител
Польша потребовала извинений за чествование в парламенте Канады украинского националиста, который служил в войсках СС во времена второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
22 сентября на заседании парламента Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили Хунку. Под аплодисменты зала спикер палаты общин представил его как "борца за украинскую независимость от русских в годы Второй мировой войны".
Дзельский напомнил, что СС "Галичина" несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Он подчеркнул, что "лучший союзник Украины" никогда не согласится обелять таких преступников. Он призвал Канаду принести извинения перед Польшей.
20:10:48 25-09-2023
Хорошо в своё время поработал Ярослав Хунку за независимость Украины.Верная смена подросла.
20:51:31 25-09-2023
Спикер канадского парламент и парламентарии совершенно не знают историю. Не знают кто с кем воевал, а также то, что Канада была союзником СССР. Неужели этот казус Канады и Зелинского останется незамеченным Евросоюзом?
07:50:15 26-09-2023
Гость (20:51:31 25-09-2023) Спикер канадского парламент и парламентарии совершенно не зн... не знают историю --- наоборот, хорошо знают. Если бы Германская коалиция тогда оказалась сильней американской, канадцы примкнули бы к ней. Они тогда крутанулись, у них самая большая украинская династия, а когда родился хохол (читай, канадец), еврей заплакал
11:08:34 26-09-2023
Так то Канада дала убежище огромному числу фашистов, которые бежали из германии.