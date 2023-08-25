Польская журналистка испытала ужас возле границы с Россией
Женщину напугало сообщение, пришедшее на телефон
25 августа 2023, 10:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Польская журналистка Барбара Куза-Тарковска приехала в эстонский город Нарва и испугалась, получив сообщение от оператора сотовой связи, пишет MK.ru.
Нарва находится неподалеку от границы с Россией, этот город называют "самым русским в Евросоюзе".
Когда журналистка поднялась на смотровую площадку, она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию".
"В тот момент я испытала ужас", - отметила она.
10:45:33 25-08-2023
она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию" ----- Приятная новость
12:12:19 25-08-2023
Гость (10:45:33 25-08-2023) она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию" ----- При... класно протроллили пшечку
10:50:14 25-08-2023
Надо было плю в лоб. Чтобы не мучалась так )))
10:51:36 25-08-2023
Ужас? А как же ваши воинственные настроения, вы же воевать планируете? Дома на диване оно всяко смелости больше, уже бы присели на пятую точку и успокоились в своих границах.
10:52:58 25-08-2023
В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За неё наши предки кровь при Петре проливали, шведскую нечисть прогоняли...
10:55:49 25-08-2023
Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Нам тогда всю Европу надо назад попросить, откуда фашистов гоняли)))
13:00:10 25-08-2023
Гость (10:55:49 25-08-2023) Нам тогда всю Европу надо назад попросить, откуда фашистов г... То, что мы выгоняли фашистов из разных стран Европы, не делало эти страны нашими. А вот Польша до Октябрьской революции входила в состав Российской империи как Привислинский край (одно из названий Царства Польского в составе Российской империи). Однако, в августе 1918 советское правительство аннулировало все договоры о разделах Польши. И Польша стала независимым государством.
10:57:20 25-08-2023
Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Тоже об этом подумала. Очень удивилась, что она не наша.
12:22:57 25-08-2023
Гость (10:57:20 25-08-2023) Тоже об этом подумала. Очень удивилась, что она не наша.... Нарва наполовину наша... с эстонской стороны- Нарва, с Российской Иван-город.
11:37:09 25-08-2023
Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Зачем попросить, вернуть в родную гавань. Да и Ревель (нынешний Таллин) тоже
12:54:29 25-08-2023
Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Так рассуждать, то и Польшу надо обратно забирать. Так как Царство Польское (сейчас - Польша) входило в состав Российской империи по итогам Наполеоновских войн.
11:06:32 25-08-2023
Надо ее теперь на реабилитацию за счет Эстонии. Такой ужас от контакта с Мордором однозначно покалечит ее психику
13:06:23 25-08-2023
нормальная ситуация на любой приграничной территории — мобила просканировала эфир и подключилась ко станции, которая по приёму ей понравилась больше, оказалась наилучшей. юго-запад края вон в КЗ постоянно в роуминг приходит. хотя чё я пишу, всё равно здесь никто не поймёт такого явления, как сотовая связь и как она работает, хе-хе
13:15:19 25-08-2023
ворчун (13:06:23 25-08-2023) нормальная ситуация на любой приграничной территории — мобил... Нам-то что объяснять, не мы же в ужас пришли в Нарве от полученного сообщения, а полька =)
13:28:25 25-08-2023
Гость (13:15:19 25-08-2023) Нам-то что объяснять, не мы же в ужас пришли в Нарве от полу... "полька" - это танец, а она полячка.
14:09:39 25-08-2023
Гость (13:28:25 25-08-2023) "полька" - это танец, а она полячка.... Ответ справочной службы русского языка: Жительницу Польши в современном русском языке правильно называть полькой. Слово полячка устаревшее.
14:57:37 25-08-2023
Гость (14:09:39 25-08-2023) Ответ справочной службы русского языка: Жительницу Польши в ... Лучше курвой.