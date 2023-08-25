НОВОСТИОбщество

Польская журналистка испытала ужас возле границы с Россией

Женщину напугало сообщение, пришедшее на телефон

25 августа 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Польская журналистка Барбара Куза-Тарковска приехала в эстонский город Нарва и испугалась, получив сообщение от оператора сотовой связи, пишет MK.ru.

Нарва находится неподалеку от границы с Россией, этот город называют "самым русским в Евросоюзе".

Когда журналистка поднялась на смотровую площадку, она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию".

"В тот момент я испытала ужас", - отметила она.

Фото: кадр из видео

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НОВОСТИОбщество
забавные истории

Комментарии 17

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Гость

10:45:33 25-08-2023

она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию" ----- Приятная новость

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12:12:19 25-08-2023

Гость (10:45:33 25-08-2023) она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию" ----- При... класно протроллили пшечку

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Гость

10:50:14 25-08-2023

Надо было плю в лоб. Чтобы не мучалась так )))

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Гость

10:51:36 25-08-2023

Ужас? А как же ваши воинственные настроения, вы же воевать планируете? Дома на диване оно всяко смелости больше, уже бы присели на пятую точку и успокоились в своих границах.

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Гость

10:52:58 25-08-2023

В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За неё наши предки кровь при Петре проливали, шведскую нечисть прогоняли...

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Гость

10:55:49 25-08-2023

Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Нам тогда всю Европу надо назад попросить, откуда фашистов гоняли)))

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Гость

13:00:10 25-08-2023

Гость (10:55:49 25-08-2023) Нам тогда всю Европу надо назад попросить, откуда фашистов г... То, что мы выгоняли фашистов из разных стран Европы, не делало эти страны нашими. А вот Польша до Октябрьской революции входила в состав Российской империи как Привислинский край (одно из названий Царства Польского в составе Российской империи). Однако, в августе 1918 советское правительство аннулировало все договоры о разделах Польши. И Польша стала независимым государством.

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Гость

10:57:20 25-08-2023

Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Тоже об этом подумала. Очень удивилась, что она не наша.

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Гость

12:22:57 25-08-2023

Гость (10:57:20 25-08-2023) Тоже об этом подумала. Очень удивилась, что она не наша.... Нарва наполовину наша... с эстонской стороны- Нарва, с Российской Иван-город.

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Гость

11:37:09 25-08-2023

Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Зачем попросить, вернуть в родную гавань. Да и Ревель (нынешний Таллин) тоже

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Гость

12:54:29 25-08-2023

Гость (10:52:58 25-08-2023) В Нарву, кстати, надо бы тоже, как Крым, назад попросить. За... Так рассуждать, то и Польшу надо обратно забирать. Так как Царство Польское (сейчас - Польша) входило в состав Российской империи по итогам Наполеоновских войн.

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Гость

11:06:32 25-08-2023

Надо ее теперь на реабилитацию за счет Эстонии. Такой ужас от контакта с Мордором однозначно покалечит ее психику

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ворчун

13:06:23 25-08-2023

нормальная ситуация на любой приграничной территории — мобила просканировала эфир и подключилась ко станции, которая по приёму ей понравилась больше, оказалась наилучшей. юго-запад края вон в КЗ постоянно в роуминг приходит. хотя чё я пишу, всё равно здесь никто не поймёт такого явления, как сотовая связь и как она работает, хе-хе

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Гость

13:15:19 25-08-2023

ворчун (13:06:23 25-08-2023) нормальная ситуация на любой приграничной территории — мобил... Нам-то что объяснять, не мы же в ужас пришли в Нарве от полученного сообщения, а полька =)

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Гость

13:28:25 25-08-2023

Гость (13:15:19 25-08-2023) Нам-то что объяснять, не мы же в ужас пришли в Нарве от полу... "полька" - это танец, а она полячка.

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Гость

14:09:39 25-08-2023

Гость (13:28:25 25-08-2023) "полька" - это танец, а она полячка.... Ответ справочной службы русского языка: Жительницу Польши в современном русском языке правильно называть полькой. Слово полячка устаревшее.

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Гость

14:57:37 25-08-2023

Гость (14:09:39 25-08-2023) Ответ справочной службы русского языка: Жительницу Польши в ... Лучше курвой.

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