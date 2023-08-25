Польская журналистка испытала ужас возле границы с Россией

Женщину напугало сообщение, пришедшее на телефон

25 августа 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польская журналистка Барбара Куза-Тарковска приехала в эстонский город Нарва и испугалась, получив сообщение от оператора сотовой связи, пишет MK.ru.

Нарва находится неподалеку от границы с Россией, этот город называют "самым русским в Евросоюзе".

Когда журналистка поднялась на смотровую площадку, она получила сообщение "Добро пожаловать в Россию".