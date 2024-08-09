Польские археологи нашли компас Николая Коперника

Около 500 лет он считался утерянным

09 августа 2024, 09:32, ИА Амител

Компас Николая Коперника / Фото: MISJA SKARB

Спустя 500 лет после того, как компас Николая Коперника считался утерянным, его нашли в Польше, в замке, группа археологов-любителей "Миссия сокровищ".

"В саду, где Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли медный компас, датируемый началом XVI века", — сообщили археологи.

Компас был найден с помощью георадара при обследовании территории замка Фромборк XIV века на севере страны. Именно там астроном сделал большинство своих важных открытий и усовершенствовал гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля.

Артефакт был отправлен к экспертам для дальнейшего изучения.