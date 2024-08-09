Польские археологи нашли компас Николая Коперника
Около 500 лет он считался утерянным
09 августа 2024, 09:32, ИА Амител
Компас Николая Коперника / Фото: MISJA SKARB
Спустя 500 лет после того, как компас Николая Коперника считался утерянным, его нашли в Польше, в замке, группа археологов-любителей "Миссия сокровищ".
"В саду, где Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли медный компас, датируемый началом XVI века", — сообщили археологи.
Компас был найден с помощью георадара при обследовании территории замка Фромборк XIV века на севере страны. Именно там астроном сделал большинство своих важных открытий и усовершенствовал гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля.
Артефакт был отправлен к экспертам для дальнейшего изучения.
09:35:05 09-08-2024
Пусть вернут хозяину
11:06:53 09-08-2024
А тапочки Джордано Бруно там рядом не валялись?
11:16:53 09-08-2024
Гость (11:06:53 09-08-2024) А тапочки Джордано Бруно там рядом не валялись?... тонко.