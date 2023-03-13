Получится ли отремонтировать iPhone в России в 2023 году?
Apple не продлила соглашение с авторизованными сервисными центрами в России. Где теперь чинить iPhone и сколько это займёт времени
13 марта 2023, 14:01, ИА Амител
Сроки ремонта техники Apple в России в ближайшее время увеличатся. Это связано с тем, что американская корпорация не продлила с авторизованными сервисными центрами в нашей стране соглашения, которые действуют до конца марта. Что это значит и как отразится на владельцах "яблочных" гаджетов, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Если в России не будет сервисных центров Apple, как ремонтировать технику?
Не волнуйтесь, компании многомиллионные штрафы не нужны, поэтому гарантийный ремонт своей техники они по-прежнему будут осуществлять. Но делать это будут уже специалисты не российских сервисных центров, а зарубежных. Там Apple создаст своё представительство. И уже эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами. Туда россияне и будут обращаться за гарантийной поддержкой.
"С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнёром Apple и отправлять устройство ему", – сообщил "Известиям" один из источников.
И сколько теперь будет длиться ремонт техники?
Гарантийный ремонт по такой схеме займёт, конечно, больше времени, чем действующие раньше ограничения в 45 дней. Эксперты предполагают, что теперь ждать придётся около двух месяцев.
Кстати, сдать в сервисный центр по гарантии можно будет не всю продукцию компании Apple.
Какую технику будут принимать по гарантийному обслуживанию?
Отремонтировать или обменять по гарантии получится только гаджеты, которые были поставлены в Россию до марта 2022 года. Также гарантийное обслуживание распространяется на продукцию Apple, приобретённую за рубежом.
Если вы купили, например, по схеме параллельного импорта последнюю модель iPhone и с ней пошло что-то не так, за гарантийное обслуживание придётся отвечать продавцу.
Поэтому перед тем как купить новый "яблочный" гаджет, будет не лишним выяснить, какой уровень сервисной поддержки ему гарантирован.
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