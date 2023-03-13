Получится ли отремонтировать iPhone в России в 2023 году?

Не волнуйтесь, компании многомиллионные штрафы не нужны, поэтому гарантийный ремонт своей техники они по-прежнему будут осуществлять. Но делать это будут уже специалисты не российских сервисных центров, а зарубежных. Там Apple создаст своё представительство. И уже эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами. Туда россияне и будут обращаться за гарантийной поддержкой.

"С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнёром Apple и отправлять устройство ему", – сообщил "Известиям" один из источников.