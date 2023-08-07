Полуголые мужчины с битой избили подростка до двух потерь сознания в Сибири
Подросток выжил, но получил травмы
07 августа 2023, 13:17, ИА Амител
В Кемеровской области пьяная компания мужчин избила подростка, несколько раз лишив его сознания, пишет "Инцидент Кузбасс".
Происшествие случилось в Березовском. Как отмечают очевидцы, пьяные мужчины катались на квадроцикле и наехали подростку на ногу, после этого возник конфликт.
На видео друзья пострадавшего, который уже был без сознания, пытаются поднять его с земли. В какой-то момент он приходит в себя, в это время к нему сзади подбегает полуголый мужчина с битой и бьет его по голове, после этого парень опять падает на асфальт.
Знакомые мужчины пытаются его успокоить и увести от подростков.
"У парня сотрясение средней тяжести, травма шеи и множественные ссадины", – сообщили в комментариях.
13:45:08 07-08-2023
Докатались полуголые полупокеры до кичи...
14:03:13 07-08-2023
Гость (13:45:08 07-08-2023) Докатались полуголые полупокеры до кичи...... Ничеим не будет сунут родителям копеики рот заткнут .
14:08:07 07-08-2023
Квадроциклы-не дешевое удовольствие. Со всеми вытекающими последствиями, т.е. их не будет.
14:09:57 07-08-2023
До двух потерь сознания - такого я ещё не слышал.))
14:14:37 07-08-2023
не факт не факт что подросточек то сам не натявкал
20:33:40 07-08-2023
Гость (14:14:37 07-08-2023) не факт не факт что подросточек то сам не натявкал ... Больной ты на голову? Написано же, мужики на квадрациклах наехал на ногу подростку. Ты бы промолчал? Откуда вы такие тупенькие только родились на свет божий...
14:35:13 07-08-2023
Такие боевые ребята сейчас в войсках на вес золота... Оружие добудут в бою.
20:34:04 07-08-2023
Гость (14:35:13 07-08-2023) Такие боевые ребята сейчас в войсках на вес золота... Оружие... Так вот послать бы их вместе с квадрациклами на СВО.
15:19:37 07-08-2023
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