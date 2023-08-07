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Полуголые мужчины с битой избили подростка до двух потерь сознания в Сибири

Подросток выжил, но получил травмы

07 августа 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: кадр из видео, vk.com/incident_kuzbass
Фото: кадр из видео, vk.com/incident_kuzbass

В Кемеровской области пьяная компания мужчин избила подростка, несколько раз лишив его сознания, пишет "Инцидент Кузбасс"

Происшествие случилось в Березовском. Как отмечают очевидцы, пьяные мужчины катались на квадроцикле и наехали подростку на ногу, после этого возник конфликт.

На видео друзья пострадавшего, который уже был без сознания, пытаются поднять его с земли. В какой-то момент он приходит в себя, в это время к нему сзади подбегает полуголый мужчина с битой и бьет его по голове, после этого парень опять падает на асфальт.

Знакомые мужчины пытаются его успокоить и увести от подростков.

"У парня сотрясение средней тяжести, травма шеи и множественные ссадины", – сообщили в комментариях.

Кемеровская область Нападения на людей

Комментарии 9

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Гость

13:45:08 07-08-2023

Докатались полуголые полупокеры до кичи...

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Гость

14:03:13 07-08-2023

Гость (13:45:08 07-08-2023) Докатались полуголые полупокеры до кичи...... Ничеим не будет сунут родителям копеики рот заткнут .

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Гость

14:08:07 07-08-2023

Квадроциклы-не дешевое удовольствие. Со всеми вытекающими последствиями, т.е. их не будет.

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Гость

14:09:57 07-08-2023

До двух потерь сознания - такого я ещё не слышал.))

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Гость

14:14:37 07-08-2023

не факт не факт что подросточек то сам не натявкал

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Гость

20:33:40 07-08-2023

Гость (14:14:37 07-08-2023) не факт не факт что подросточек то сам не натявкал ... Больной ты на голову? Написано же, мужики на квадрациклах наехал на ногу подростку. Ты бы промолчал? Откуда вы такие тупенькие только родились на свет божий...

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Гость

14:35:13 07-08-2023

Такие боевые ребята сейчас в войсках на вес золота... Оружие добудут в бою.

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Гость

20:34:04 07-08-2023

Гость (14:35:13 07-08-2023) Такие боевые ребята сейчас в войсках на вес золота... Оружие... Так вот послать бы их вместе с квадрациклами на СВО.

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Гость

15:19:37 07-08-2023

Заголовок огонь)

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