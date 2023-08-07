Полуголые мужчины с битой избили подростка до двух потерь сознания в Сибири

Подросток выжил, но получил травмы

07 августа 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: кадр из видео, vk.com/incident_kuzbass

В Кемеровской области пьяная компания мужчин избила подростка, несколько раз лишив его сознания, пишет "Инцидент Кузбасс".

Происшествие случилось в Березовском. Как отмечают очевидцы, пьяные мужчины катались на квадроцикле и наехали подростку на ногу, после этого возник конфликт.

На видео друзья пострадавшего, который уже был без сознания, пытаются поднять его с земли. В какой-то момент он приходит в себя, в это время к нему сзади подбегает полуголый мужчина с битой и бьет его по голове, после этого парень опять падает на асфальт.

Знакомые мужчины пытаются его успокоить и увести от подростков.