Пользователи "Ростелекома" пожаловались на сбои в доступе к зарубежным сервисам

В пресс-службе компании заявили, что неполадки связаны с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком

23 мая 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пользователи Сети пожаловались на крупный сбой у "Ростелекома". Многие из них отмечают, что не могут воспользоваться зарубежными сервисами.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе компании заявили, что неполадки связаны с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком.

"Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам", – заявили в "Ростелекоме".

Сейчас резервные международные каналы связи подключены к Сети, сети "Ростелекома" внутри России работают в штатном режиме, подчеркнули там.