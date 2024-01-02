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Пользователи "Русского лото" массово обвиняют лотерею в обмане

Организаторы сначала не признавали наличие проблемы, но после заявили, что уже работают над ней

02 января 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пользователи "Русского лото" массово обвиняют лотерею в обмане. Как сообщает Telegram-канал Baza, обман якобы заключен в числах 20, 40 и 51.

Россияне массово жалуются на лотерею в комментариях паблика "Русского лото". Люди приобрели билеты розыгрыша "Новогодний миллиард" и сегодня, при проверке выигрыша, увидели, что все числа в билетах совпали. Однако система показывала, что три невыпавших числа – 20, 40 и 51 – в билете отсутствуют.

При этом часть билетов с числами 20, 40 и 51 были помечены выигрышными, тогда как большая часть с теми же невыпавшими числами приложение пометило как не выигрышные. По правилам лотереи, если все числа совпали, то билет однозначно выиграл.

Представители "Столото" (владеют "Русским лото"), сначала призывали не ругаться, позднее заявили, что "скоро выигрыши отобразятся корректно и специалисты уже занимаются этим вопросом".

Комментарии 119

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Гость

21:00:18 02-01-2024

Все это лото от лукавого

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Юрий

19:15:00 04-01-2024

Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Он и называется розыгрыш,вас разыгрывают,а вы ведётесь.

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Чижик

22:06:52 04-01-2024

Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Что сбербанк что лотерея это долговая тюрьма для лохов

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Николай

22:35:22 05-01-2024

Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Русское лото испокон веков состоит из обмана и её ведущим в том же количестве они рады работать на обмане и этим гордятся сами уже не знают куда девать деньги нажитое обманом

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Гость

01:34:05 09-01-2024

Николай (22:35:22 05-01-2024) Русское лото испокон веков состоит из обмана и её ведущим в ... Чушь говорите ,я выиграла в мае месяце 25 млн ,билет стоил 100₽) тут как повезет ,деньги авалатили ,и мы все закрыли из ипотек и кредитов ,просто кому то везет клму то нет ,и кстати ведущие и персонал так же играют и надеятся выиграть )миллионами не владеют ,и все очень душевные и добрые люди

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Гость

06:20:54 09-01-2024

Гость (01:34:05 09-01-2024) Чушь говорите ,я выиграла в мае месяце 25 млн ,билет стоил 1... 👍🤗

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Гость

07:01:49 09-01-2024

Гость (06:20:54 09-01-2024) 👍🤗... я выиграла в мае месяце 25 млн --- надо писать 250 млн, так смешнее

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Гость

01:10:01 06-01-2024

Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Лохотрон ха-ха-ха,закрывать надо вместе с Медведевой,вон куда ваши миллионы пошли

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Яяя

15:29:36 06-01-2024

Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Это точно!!!! Тоже самое что игровые автоматы! Ни чем не отличается. Есть бабушки и дедушки которые всю пенсию оставляют на эти лотерейки.

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Захар

08:04:47 07-01-2024

Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Уважаемый юртий,давайте помнить что вес этот розышрыш идет от имени Государство.

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Гость

11:00:43 03-01-2024

Проснулись. Лохотрон он и есть.

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Анатолий

15:08:07 03-01-2024

Лохотрон. У меня такой билет есть. Пусть платят.

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Андрей

15:52:58 03-01-2024

Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-же у моих знакомых! Настроение испортили артисты, весь отстой пригласили! Я деньги за что платил, что-бы эти убогие решали исход лотореи? Полное г..! Лучше выкинуть помойку эти деньги за билеты!

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Гость

20:03:54 04-01-2024

Андрей (15:52:58 03-01-2024) Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-... Приветствую! Согласен на все 100. Из 11 билетов 2 билета по 150 руб

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Гость

01:12:48 06-01-2024

Гость (20:03:54 04-01-2024) Приветствую! Согласен на все 100. Из 11 билетов 2 билета по ... Это ещё крупно выиграли😁мы как то скидывались пачку 100 листов покупали ещё при союзе. 30 рублей пачка. Выигрыш из неё 7-8 рублей. Остальное им на карман. Отец всю жизнь покупал лотереи. Один раз ковёр и один раз лодка резиновая. Остальное рубль- три рубля. Денег потратил на это дело уйму.

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Гость

23:37:01 05-01-2024

Андрей (15:52:58 03-01-2024) Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-... На то она и лотерея, что выигрывают не все билеты. На фоне сотен миллионов проданных билетов, ваши 10 капля в море. Вероятность выигрыша стремится к нулю.

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Стас

04:14:46 06-01-2024

Андрей (15:52:58 03-01-2024) Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-... А Вы не задумывались?! над тем что передачу снимают задолго до Нового года. А потом подгоняют по цифрам и печатают какие надо билеты... это конечно всего лишь мои фантазии...

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Гость

22:39:49 06-01-2024

Стас (04:14:46 06-01-2024) А Вы не задумывались?! над тем что передачу снимают задолго... Да запросто. И из года в год у них не объявляется победитель миллиарда

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Роман

23:27:27 06-01-2024

Стас (04:14:46 06-01-2024) А Вы не задумывались?! над тем что передачу снимают задолго... Какой смысл? Продали билеты на 2 миллиона , а разыгрывается всего миллион. В билете же написано 50%. Им всё равно кто выиграет.

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Светлана

16:40:34 03-01-2024

Гость (11:00:43 03-01-2024) Проснулись. Лохотрон он и есть.... Только официальный..

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Гость

17:02:23 03-01-2024

Мне всегда было понятно, что ВСЕ организаторы ВСЕХ лоторей мошенники.

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Яна

18:49:40 03-01-2024

Это же гос игра! Получается что и государство наше, одни мошенники! Противно!

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Армянин

17:55:50 04-01-2024

Яна (18:49:40 03-01-2024) Это же гос игра! Получается что и государство наше, одни мош... С чего вы взяли, что это гос игра? Армяне у руля вашей гос игры, а вы платите им бешеные деньги, за бумагу...

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Гость

17:27:48 05-01-2024

Яна (18:49:40 03-01-2024) Это же гос игра! Получается что и государство наше, одни мош... С xpeна ли оно государственное. Вы из тех, что виноват Путин? Он вам продал билет и вы купили?

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Гость

22:21:28 05-01-2024

Гость (17:27:48 05-01-2024) С xpeна ли оно государственное. Вы из тех, что виноват Путин... Вообще то есть закон о лотереях. Все лотереи являются государственными

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Гость

23:57:12 06-01-2024

Гость (22:21:28 05-01-2024) Вообще то есть закон о лотереях. Все лотереи являются госуда... Например игра Напёрстки

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Санта

19:19:40 03-01-2024

Когда же люди ума наберутся и перестанут кормить всяких прихлебаев

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Элен без ребят

18:35:44 04-01-2024

Санта (19:19:40 03-01-2024) Когда же люди ума наберутся и перестанут кормить всяких прих... никогда. всегда найдутся любители :)

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Гость

20:35:28 04-01-2024

Санта (19:19:40 03-01-2024) Когда же люди ума наберутся и перестанут кормить всяких прих... Тогда, когда пенсия станет на которую прожить можно будет и зарплата у простых работяг достойная. Поэтому люди и пытаются судьбу обмануть. Но в том то и дело что судьбу нашу решают люди на верху

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Гость

22:50:42 05-01-2024

Гость (20:35:28 04-01-2024) Тогда, когда пенсия станет на которую прожить можно будет и ... Работай чтобы пенсия была. На кухне под стопку никто пенсию не даст.

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Гость

08:39:26 06-01-2024

Гость (22:50:42 05-01-2024) Работай чтобы пенсия была. На кухне под стопку никто пенсию ... Работай не рабо ай пенсию хорошую не заработаешь

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Феня.

15:41:51 07-01-2024

Гость (22:50:42 05-01-2024) Работай чтобы пенсия была. На кухне под стопку никто пенсию ... Умён.

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Гость

02:24:29 06-01-2024

Гость (20:35:28 04-01-2024) Тогда, когда пенсия станет на которую прожить можно будет и ... В школе надо было хорошо учиться и,хотя бы ,писать грамотно!

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Николай

21:04:53 03-01-2024

Предлагаю всем Россиянам объединиться и не покупать билеты следующих тиражей.

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Владимир Р.

01:35:18 06-01-2024

Николай (21:04:53 03-01-2024) Предлагаю всем Россиянам объединиться и не покупать билеты с... Полностью поддерживаю. СТО..ОБМАН

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Рустам

14:29:47 06-01-2024

Николай (21:04:53 03-01-2024) Предлагаю всем Россиянам объединиться и не покупать билеты с... А ты только сегодня "поумнел"?. Поздравляю!. Но таких лохов миллионы, и никогда не исчезнут халявщики, рассчитывающие на выигрыш.

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ФЕДОР

21:31:20 03-01-2024

Билеты приобретают от нужды. Но халявы нет. Делайте вывод. Не участвуйте!!!

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Галина

00:12:43 04-01-2024

Я покупала в октябре в подарок сестре билет и она выйграла 12 тысяч!!!

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Иван

01:04:19 04-01-2024

Лохотрон, чистой воды,

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Парамоша

11:19:49 04-01-2024

Каждый год начинается с граблей обманули в столото! И все равно берут фантики армянской лотереи. Владелец Столото Армен Меружанович Саркисян, он же основатель группы S8, только в этом году приобрел активы в России компаний Бриджстоун, Континенталь,Бош, Отис и т. д. Вот и думайте почему вас постоянно имеют.

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Эйвон

17:09:46 04-01-2024

Играть с мошенниками и надеяться на выигрыш,то это не серьезно

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Фил

17:48:51 04-01-2024

С государством в азартные игры не играют.

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Николай

18:02:57 04-01-2024

Поле чудес в стране

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Ведьма

18:06:58 04-01-2024

Выигрывают по мелочи для рекламы.

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Ольга

18:18:15 04-01-2024

Знатно спалились

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Шариков

19:15:10 04-01-2024

Ясно дело сейчас милияр армяни дадут выграть ?)) Это их кормушка

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Ахилес

19:16:52 04-01-2024

И пореченков активно участвует в этом лохотроне. Уважение к этом персонажу упало до нуля

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Гость

02:07:58 06-01-2024

Ахилес (19:16:52 04-01-2024) И пореченков активно участвует в этом лохотроне. Уважение к... Пореченков такой же гнилой как любой артист заплати ему, и он будет как иуда бога проклинать.

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Евгений

19:32:31 04-01-2024

Полный лохотрон, не надо покупать больше эти лотереи! 20 лотерей и все без выигрыша.

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Гость

19:34:39 04-01-2024

Ольга (18:18:15 04-01-2024) Знатно спалились... Новогодний мечталлион тоже разводиловка, очередной лохотрон

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Ольга

19:41:12 04-01-2024

Ведущие девушки объявили, что будет разыграно 100 билетов по миллиону, но по миллиону разыграно было 87 билетов.

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Гиви

19:48:15 04-01-2024

Армяне кругом армяне!!!!

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Гульнара

20:03:30 04-01-2024

Надежда умирает последней.У людей должна быть мечта.

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Гость

20:22:30 04-01-2024

Гиви (19:48:15 04-01-2024) Армяне кругом армяне!!!!... Армяне тоже мигранты?

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Юрий

20:44:10 04-01-2024

Полный обман

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Сергей

20:54:40 04-01-2024

Я думаю, что это большая прачечная! Правоохранителям надо бы озадачится, если они не доле, конечно!

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Ольга

21:08:33 04-01-2024

Лохотрон! Да и нет там никакого миллиардера, все обман!

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Nik

22:06:33 04-01-2024

Лохотрон-без лоха и жизнь плоха

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Nik

22:16:33 04-01-2024

Аролохотрон чистой воды

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Ирина

01:44:49 05-01-2024

У меня много билетов 20;40;51 и что? Мне сказали без выигрыша

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Татьяна

09:17:01 05-01-2024

Лохотрон

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Инкогнито

11:23:59 05-01-2024

Рыба гниёт с головы !!!

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Пекка

17:35:05 05-01-2024

Пореченков бы не позорился шарагу эту рекламировать. Из года в год билеты беру макс 170 с билета в лучшем случае. Какие миллионы магнитят там свои бачонки в подставке для мешка нужные номера уходят на дно мешка милиарды в карман.Крути шарманку о призрачных выигрышах из каждого утюга а все в полном нуле......Ужас контора.....

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Гость

01:34:22 06-01-2024

Пекка (17:35:05 05-01-2024) Пореченков бы не позорился шарагу эту рекламировать. Из года... Да что вы несёте? Всё нормально там. Чистейшая математика. Почитайте теорию вероятности потом изучите сколько вам надо примерно билетов приобрести для определённого выгрыша, затем уже думайте хотите участвовать с таким процентом или нет. ( вероятность после обновления правил несколько лет назад кстати уменьшилась ещё на 6 нулей вродебы.

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Игорь

17:44:21 05-01-2024

Берешь ложку манки и бросаешь в 200 литровую бочку с водой. Перемешиваешь. Затем берëшь вилку и ловишь. Вот так и в лотарею.

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Светлана

19:01:41 05-01-2024

Играю в лотерею уже почти 30 лет и кроме 150 рублей больше ничего не выигрывала. Очень разочарована. Новогодний тираж был подтасован. Брала билеты и с Москвы и с Краснодара, а выграли всего несколько билетов и то по 150 рублей. Вот и думайте. Это не государственная лотерея, а Армянская. Один человек наживается за счёт людей и государство, которому он отстегивает бабло.

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Гость

10:42:24 06-01-2024

Светлана (19:01:41 05-01-2024) Играю в лотерею уже почти 30 лет и кроме 150 рублей больше н... А я играл в начале 80ых, когда студентом был. Отдал за 4 билета 1.20, выиграл 1р., доложил 20 коп, снова купил 4 билета. Результат такой же, и так 4 года. Тогда что, тоже армяне рулили?

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Гость

19:02:51 05-01-2024

Галина (00:12:43 04-01-2024) Я покупала в октябре в подарок сестре билет и она выйграла 1... Вы случайно не родстаеница Армяшек???

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Гость

19:26:36 05-01-2024

Жалко что такой артист как ПОречников участвует в этом армянском дебоше я не играю в это дерьмо но россияне вам это надо? Они просрали свои земли как Карабах а здесь нас обваровываю

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mao

21:38:02 05-01-2024

Надо что то делать с этим.достала эта лоторея.

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Я

22:02:05 05-01-2024

Вот тундры! Мы в совдепии лоторейки 30 копеечные тырили пачками с касс и с 10-15 пачек рублями 30 рублей выиграешь. А так то зонтик, то утюг. Один раз москвич сапожок попался, так батя через месяц перевернул его. Так суть вся в том что я и ещё пару друзей и у каждого по 10-15 пачек, а это 1000-1500 тысячи билетов. В то время и то хрен что толком выиграешь. А они сейчас хотят с 10 билетов сразу миллиард выиграть. Одним словом тундры,))))

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Геннадий

22:13:43 05-01-2024

Купил одиннадцать билетов подрят. Ни один не выйграл. Мошенники.

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Александр

22:16:52 05-01-2024

Купил билеты на Новый год, 25 шт и 50 электронных на сайте. Мечталион и Русское Лото и всё коту под хвост. Этих мошенников нужно закрывать или в долги загонять, вот в России есть же твари. И не кто их, за обман не закроет так и будут обманывать людей. Твари.

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Дариантис

22:30:49 05-01-2024

Я в числовые лотереи Столото выигрывал, в 6 из 45 118 тыщ (2018 год), и во все или ничего 33,5 тысячи руб (март 2023). Выиграть можно, но нужно упорство и терпение. Просто так на вас ничего свалится, нужны вложения

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Александр.

23:05:30 05-01-2024

Чистой воды разводилово, не выигрывали в течении года супер приз, а тут на, на новый год свершилось волшебство. Хоть бы не смешили.

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Владимир.

23:11:52 05-01-2024

Почитайте историю. Первым лото придумал всем известный Казанова. Что бы залатать дыры в госбюджете. Прибыль тогда была гарантирована 75%.а в наши времена электронного обмана и всё 99%.

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Гость

23:13:48 05-01-2024

Лохотрон. Налоговая что не проверяет, и прокуратуру надо подключить. Из 5 билетов, выигрыш 0. В тот новый год брал 20, выиграл 300 рублей. Написал в поддержку. Написали не везёт в лотерею,повезёт в любви а дальше пишут что у вас ещё много шансов на выигрыш

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гость

23:19:10 05-01-2024

За то реклама у них хорошая постоянно ищут пропавшего миллионера

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Человек

23:22:01 05-01-2024

Гость (19:26:36 05-01-2024) Жалко что такой артист как ПОречников участвует в этом армян... Карабах НИКОГДА не был армянским. Его захватили, сколько было убитых и беженцев. Если что то пишите, надо знать об этом хоть немного.

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Наталья

23:27:09 05-01-2024

Раньше в новогодней лотерее не выпадало 2 бочки... В этом году они как почувствовали выйгрыш 1 млр. Сразу прекратили розыгрыш!!! Это было видно с самого начала тиража... Никто не сказал сколько бочонков останется! Все было продумано!

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Гость

23:32:54 05-01-2024

А что есть еще наивные люди, которые покупают билеты в надежде выиграть? Вы серьёзно???

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Наташа

23:33:26 05-01-2024

Почему в начале лотереи не объявили сколько бочонков участвует в розыгрыше... Это уже обман... Купила 20 билетов... Выйграла 500 руб. Спасибо!

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Не лох

23:54:34 05-01-2024

Лохотрон приобретен для лохов, не надо обвинять других, если сам лох.

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Вика

23:56:13 05-01-2024

Розыгрыш по ТВ ещё не начался, а не выпавшие числа уже в интернете были и они совпали , с тем что ты показали позже. Жилищная лотерея Вот так

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Александр

00:04:34 06-01-2024

Кругом обман.....

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Гость

00:19:55 06-01-2024

В армянской лохотрон играйте сами😉

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Таня

00:32:41 06-01-2024

Знаю что снимают эту передачу заранее. Нет никакого прямого эфира. Да и что тут гадать. Даже сам ведущий себя выдает. Сколько раз он сказал наступающий, когда он уже наступил. Врать не умеет.

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Дмитрий

01:14:58 06-01-2024

Покупал я билеты самого первого новогодний миллиард он был 3 года назад и из 4 билетов выйграли 2 по номиналу билета. После я понял это лохотрон. В прошлом году тоже запись эфира была. Не ведитесь никто вам бабло не даст. Лучше купите фруктов на эти деньги.

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Светлана

01:19:55 06-01-2024

Это не Русское лото, а Армянское лото. Опозорились блин.

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Гость

01:58:39 06-01-2024

Лучше в казино поиграть.

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Федор

02:05:01 06-01-2024

У Моей любимой тещи 1.01.2024 оставалась цифра 40 но баченок остался в мешке не разыгранный...

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Гость

02:10:50 06-01-2024

Гость (20:03:54 04-01-2024) Приветствую! Согласен на все 100. Из 11 билетов 2 билета по ... А надо было чтобы все по миллиарду принесли? Оно так не работает!! И все это знают, и все равно ноют что это не справедливо!

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Гость

02:31:25 06-01-2024

Считаю, что необходимо жаловаться и требовать моральной компенсации - заврались организаторы! За всё надо отвечать.

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Раши

02:31:43 06-01-2024

Уменя вапще есть такое што цифра клетке не называлась

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Злой кащей

02:35:57 06-01-2024

При СССР была честная денежно-вещевая лотерея и ДОСОАФ, лично сам выигрывал дважды, первый раз магнитофон, второй раз печатную машинку(взял деньгами) и знал многих людей с неплохими выигрышами, но чаще всего магнитофоны, ковры, стиралки... а соседи вовсе "Волгу" выиграли, из этого всего можно сделать вывод, насколько честная при Союзе была лотерея! А сейчас что? Лотерея "якобы" государственная и надзиратели за ней ФНС, и Министерству спорта "Якобы" выделяются % в каком соотношении не помню, "Якобы" для развития спорта. Можно долго с "грамотными юристами" людям в уши сс..ть. Только здесь в этом лохотроне всё наоборот. владелец столото Саркисян А.М., который скупает активы разных компаний, думаете на какие деньги он их скупает? На свою зарплату в 50т.р кто-то подумает?) Конечно же он скупает на наши с вами миллиарды которые ему приносим ежегодно. А ФНС "Якобы" контролирует честную игру, только оно контролирует не игру а Саркисяна чтобы тот своевременно "отстёгивал" налоги! А Министерству спорта у государства есть специальная статья для выделения денежных средств (развитие спорта), так что пыль нам в глаза пускают! Для примера ради, вы где нибудь видели счастливчика миллионов? Или общались с ними? Везде в инете пишут при чём много из разных городов что из такого-то города выиграл миллионы из такого то выиграл миллионы и до сих пор не обратился в "Столото" сплошные потеряшки за миллионами)) те кто это пишет самим то не смешно, понятно что проплаченные!! Поэтому я настоятельно призываю прекратить кормить эту цепочку мошенников! Лучше купите своим детям шоколадку, или отправьте средства в детский дом пользы больше будет!

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Михаил

03:05:05 06-01-2024

Сначала проводят розыгрыш, а потом продают билеты. Думайте.

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Вади

03:05:19 06-01-2024

Это лото 1 к 100 триллионов (и скорее всего ни чего не выиграете), даже не пытайтесь, а играйте в иностранных лото... Более честных.

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Ринат

03:15:12 06-01-2024

16 билетов купил все по нолям так не честно

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лох

03:46:35 06-01-2024

Лохов надо учить! все главные разводилы напорсточники в столице! директор столото даже фамилию не прячет под псевдонимами, за фамилией жены и пр. ай молодца! потому что жажду к халяве и доверчивость нашего народа не искоренить! думайте просто своей башкой: чтобы один выиграл мильярд, сколько миллионов людей должны проиграть?!!! простая арифметика! не надо никого подозревать, бойктировать, надо повышать финансовую грамотность! относиться к лотерее как к забаве: купил пару билетов один раз в год и все! все! все!!! потом 1 января проверили, посмеялись и так до следующего 1 января!

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Гость

03:59:21 06-01-2024

У меня вообще билеты пропали в приложении)) Не отвечают на звонки. Стандартные отписки в онлайне,мол скиньте транзакцию покупки.Скинул тишина!!!)))

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Гость

04:17:43 06-01-2024

Ну что сказать купила ради интереса взяла 4 пачки потратила 30 тыс выиграла 10тыс с натяжкой в пачке 50 билетов из пачки выигрывпет 9 билетрв по 150 2 билета по 170. У когго больше от 1500 и выше значит в пачке вообще даже по 150р не было лохотрон полный как говорили лиса Алиса и кот Базилио пока на свете есть дураки,,,

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гость

04:19:34 06-01-2024

а почему армяне не коментируют?

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О. В.

04:58:37 06-01-2024

Я взяла один билет и выигрыш 250₽. Причём сначала на сайте в личном кабинете писалось, что без выигрыша. Я проверила билет по номеру, там показало 250₽. А в личном кабинете всё наладилось часа через два. Вывела выигрыш в кошелёк и быстренько поиграла ещё в другую моментальную лотерею.

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Margo

08:08:46 06-01-2024

Я как-то то отвечала на их письмо- рекламу. И тут же пришёл ответ сразу. Якобы в Барнауле проживает малая часть населения по этому не выигрывают. Продают новогодние тубы, комплекты а в них всё билеты проигрышные. Люди возможно надеясь покупают лотерейный билет на последние деньги. В новогоднем тираже русское лото выиграли в Тюмени миллиард, кто- то в себе в карман. Лохотрон, дуриловка. Никогда не покупаю. Это лохошоу

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Ок

10:25:38 06-01-2024

А вот не странно ли, что миллиард этот ну обязательно разыгрывается, а джек пот в течение года никто не берет? Вообще, лотереи у них на сайте делятся на три категории: самая крупная категории — в них огромные выйгрыши, но розыгрывается по сути только этот миллиард, второй кластер — выигрывают миллионов 25 раз в полгода, третий (это две, три лотереи) — выигрывают раз где-то дней в 15. Выброс средств идет в определенных количествах, и только в то время, когда система это позволяет сделать.

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Алексей

10:32:15 06-01-2024

из 50 ти билетов выиграл на сумму 2400, а кореш купил 2 шт и выиграл 150.000 р, тут как повезёт

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Олег

13:22:17 06-01-2024

Говорю бате поиграй в букмекерку лучше,там можно что-то угадать))) или отдай бабушке в переходе эти деньги! Вы посмотрите блогеров кто покупает тысячи билетов,там нет отдачи никакой))

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Владимир

16:53:04 06-01-2024

Интересно, кто выиграл миллиард.... ?

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Владимир

16:59:46 06-01-2024

Лотерея, это наша складчина и то, что в розыгрыш поступает менее половины средств тиража не совсем честно, а потом ещё и выигрыши облагаются налогом. Разыгрываться должно не менее 75 процентов от продажи билетов, а маркеру на организацию и маржу вполне хватит и 20-25 процентов...

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Людмила.

18:12:40 06-01-2024

Купила 3 билета. Выиграла 170р

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Гость

20:28:02 06-01-2024

У меня тоже было на руках 23 билета мечталион, и не хрена !!! Даже 150 руб не выграло ! Это точно не гослоторея а лрхлоторея!!!

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Гость

22:57:07 06-01-2024

Все это лохотрон не ведитесь! Выигрывают только нужные люди! Специально не вытаскивают 2 или 3 бочонка которые присутствуют в большинстве билетов!

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Ден

01:52:26 07-01-2024

В рекламных роликах Столото Новогодний миллиард было озвучено что выигрывает каждый второй билет а в реальности из 10 билетов выиграл только один. Получается выигрывает каждый 9 билет. И ещё был инцидент в трансляции 1 января 2024 г Новогодний миллиард при вытаскивании человеком из мешка бочонка с номером , бочонок выпал из рук и его подняли и быстро отложили в сторону не показав номер выпавшего бочонка. Затем ведущий попросил того кто вытаскивал и обронил бочонок взять его и показать всем этот выпавший номер. Он может быть там и лежал этот номер откуда она его и взяла. Видимо это была заранее спланированная акция. Чистота проведения новогоднего миллиарда 2024 сомнительна.

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Дениз

02:02:52 07-01-2024

Лотерея новогодний миллиард разыгрывается 31 декабря а в эфир этот розыгрыш показывает 1 января в 15:30 по моск.времени. Достаточно времени для искажений данных. Чистота проведения лотереи под сомнением.

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Захар

08:10:06 07-01-2024

Давайте массово обратимся Президенту,онже глава Государство,и лотерея от имени государство розыгриваеться(Гослото)

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Саша Саша

15:57:34 07-01-2024

Нужно для проверки купить на 500-1.000.000 и если отдадут менее этой суммы, то ловить там нечего!!!! Пореченкова этого вообще стал ненавидеть!!!! Пускай валит в другое место.

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Алексей

16:30:58 07-01-2024

В мешке боченок вибрирует который нельзя вытаскивать, да много всякого обмана

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Ислам

20:44:40 07-01-2024

У меня тоже 3 лотереи на каждом 3 одинаковые цифры 20,40,51 не выпавший числы

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Гость

14:06:09 16-01-2024

Простите,а не подскажите,кем является родственник соучредителя Столото из Тюмени?

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