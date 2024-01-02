Организаторы сначала не признавали наличие проблемы, но после заявили, что уже работают над ней

02 января 2024, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пользователи "Русского лото" массово обвиняют лотерею в обмане. Как сообщает Telegram-канал Baza, обман якобы заключен в числах 20, 40 и 51.

Россияне массово жалуются на лотерею в комментариях паблика "Русского лото". Люди приобрели билеты розыгрыша "Новогодний миллиард" и сегодня, при проверке выигрыша, увидели, что все числа в билетах совпали. Однако система показывала, что три невыпавших числа – 20, 40 и 51 – в билете отсутствуют.

При этом часть билетов с числами 20, 40 и 51 были помечены выигрышными, тогда как большая часть с теми же невыпавшими числами приложение пометило как не выигрышные. По правилам лотереи, если все числа совпали, то билет однозначно выиграл.

Представители "Столото" (владеют "Русским лото"), сначала призывали не ругаться, позднее заявили, что "скоро выигрыши отобразятся корректно и специалисты уже занимаются этим вопросом".