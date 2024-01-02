Пользователи "Русского лото" массово обвиняют лотерею в обмане
Организаторы сначала не признавали наличие проблемы, но после заявили, что уже работают над ней
02 января 2024, 19:30, ИА Амител
Пользователи "Русского лото" массово обвиняют лотерею в обмане. Как сообщает Telegram-канал Baza, обман якобы заключен в числах 20, 40 и 51.
Россияне массово жалуются на лотерею в комментариях паблика "Русского лото". Люди приобрели билеты розыгрыша "Новогодний миллиард" и сегодня, при проверке выигрыша, увидели, что все числа в билетах совпали. Однако система показывала, что три невыпавших числа – 20, 40 и 51 – в билете отсутствуют.
При этом часть билетов с числами 20, 40 и 51 были помечены выигрышными, тогда как большая часть с теми же невыпавшими числами приложение пометило как не выигрышные. По правилам лотереи, если все числа совпали, то билет однозначно выиграл.
Представители "Столото" (владеют "Русским лото"), сначала призывали не ругаться, позднее заявили, что "скоро выигрыши отобразятся корректно и специалисты уже занимаются этим вопросом".
21:00:18 02-01-2024
Все это лото от лукавого
19:15:00 04-01-2024
Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Он и называется розыгрыш,вас разыгрывают,а вы ведётесь.
22:06:52 04-01-2024
Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Что сбербанк что лотерея это долговая тюрьма для лохов
22:35:22 05-01-2024
Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Русское лото испокон веков состоит из обмана и её ведущим в том же количестве они рады работать на обмане и этим гордятся сами уже не знают куда девать деньги нажитое обманом
01:34:05 09-01-2024
Николай (22:35:22 05-01-2024) Русское лото испокон веков состоит из обмана и её ведущим в ... Чушь говорите ,я выиграла в мае месяце 25 млн ,билет стоил 100₽) тут как повезет ,деньги авалатили ,и мы все закрыли из ипотек и кредитов ,просто кому то везет клму то нет ,и кстати ведущие и персонал так же играют и надеятся выиграть )миллионами не владеют ,и все очень душевные и добрые люди
06:20:54 09-01-2024
Гость (01:34:05 09-01-2024) Чушь говорите ,я выиграла в мае месяце 25 млн ,билет стоил 1... 👍🤗
07:01:49 09-01-2024
Гость (06:20:54 09-01-2024) 👍🤗... я выиграла в мае месяце 25 млн --- надо писать 250 млн, так смешнее
01:10:01 06-01-2024
Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Лохотрон ха-ха-ха,закрывать надо вместе с Медведевой,вон куда ваши миллионы пошли
15:29:36 06-01-2024
Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Это точно!!!! Тоже самое что игровые автоматы! Ни чем не отличается. Есть бабушки и дедушки которые всю пенсию оставляют на эти лотерейки.
08:04:47 07-01-2024
Гость (21:00:18 02-01-2024) Все это лото от лукавого... Уважаемый юртий,давайте помнить что вес этот розышрыш идет от имени Государство.
11:00:43 03-01-2024
Проснулись. Лохотрон он и есть.
15:08:07 03-01-2024
Лохотрон. У меня такой билет есть. Пусть платят.
15:52:58 03-01-2024
Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-же у моих знакомых! Настроение испортили артисты, весь отстой пригласили! Я деньги за что платил, что-бы эти убогие решали исход лотореи? Полное г..! Лучше выкинуть помойку эти деньги за билеты!
20:03:54 04-01-2024
Андрей (15:52:58 03-01-2024) Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-... Приветствую! Согласен на все 100. Из 11 билетов 2 билета по 150 руб
01:12:48 06-01-2024
Гость (20:03:54 04-01-2024) Приветствую! Согласен на все 100. Из 11 билетов 2 билета по ... Это ещё крупно выиграли😁мы как то скидывались пачку 100 листов покупали ещё при союзе. 30 рублей пачка. Выигрыш из неё 7-8 рублей. Остальное им на карман. Отец всю жизнь покупал лотереи. Один раз ковёр и один раз лодка резиновая. Остальное рубль- три рубля. Денег потратил на это дело уйму.
23:37:01 05-01-2024
Андрей (15:52:58 03-01-2024) Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-... На то она и лотерея, что выигрывают не все билеты. На фоне сотен миллионов проданных билетов, ваши 10 капля в море. Вероятность выигрыша стремится к нулю.
04:14:46 06-01-2024
Андрей (15:52:58 03-01-2024) Сплошной обман! Из десяти билетов не одного выиграша! И так-... А Вы не задумывались?! над тем что передачу снимают задолго до Нового года. А потом подгоняют по цифрам и печатают какие надо билеты... это конечно всего лишь мои фантазии...
22:39:49 06-01-2024
Стас (04:14:46 06-01-2024) А Вы не задумывались?! над тем что передачу снимают задолго... Да запросто. И из года в год у них не объявляется победитель миллиарда
23:27:27 06-01-2024
Стас (04:14:46 06-01-2024) А Вы не задумывались?! над тем что передачу снимают задолго... Какой смысл? Продали билеты на 2 миллиона , а разыгрывается всего миллион. В билете же написано 50%. Им всё равно кто выиграет.
16:40:34 03-01-2024
Гость (11:00:43 03-01-2024) Проснулись. Лохотрон он и есть.... Только официальный..
17:02:23 03-01-2024
Мне всегда было понятно, что ВСЕ организаторы ВСЕХ лоторей мошенники.
18:49:40 03-01-2024
Это же гос игра! Получается что и государство наше, одни мошенники! Противно!
17:55:50 04-01-2024
Яна (18:49:40 03-01-2024) Это же гос игра! Получается что и государство наше, одни мош... С чего вы взяли, что это гос игра? Армяне у руля вашей гос игры, а вы платите им бешеные деньги, за бумагу...
17:27:48 05-01-2024
Яна (18:49:40 03-01-2024) Это же гос игра! Получается что и государство наше, одни мош... С xpeна ли оно государственное. Вы из тех, что виноват Путин? Он вам продал билет и вы купили?
22:21:28 05-01-2024
Гость (17:27:48 05-01-2024) С xpeна ли оно государственное. Вы из тех, что виноват Путин... Вообще то есть закон о лотереях. Все лотереи являются государственными
23:57:12 06-01-2024
Гость (22:21:28 05-01-2024) Вообще то есть закон о лотереях. Все лотереи являются госуда... Например игра Напёрстки
19:19:40 03-01-2024
Когда же люди ума наберутся и перестанут кормить всяких прихлебаев
18:35:44 04-01-2024
Санта (19:19:40 03-01-2024) Когда же люди ума наберутся и перестанут кормить всяких прих... никогда. всегда найдутся любители :)
20:35:28 04-01-2024
Санта (19:19:40 03-01-2024) Когда же люди ума наберутся и перестанут кормить всяких прих... Тогда, когда пенсия станет на которую прожить можно будет и зарплата у простых работяг достойная. Поэтому люди и пытаются судьбу обмануть. Но в том то и дело что судьбу нашу решают люди на верху
22:50:42 05-01-2024
Гость (20:35:28 04-01-2024) Тогда, когда пенсия станет на которую прожить можно будет и ... Работай чтобы пенсия была. На кухне под стопку никто пенсию не даст.
08:39:26 06-01-2024
Гость (22:50:42 05-01-2024) Работай чтобы пенсия была. На кухне под стопку никто пенсию ... Работай не рабо ай пенсию хорошую не заработаешь
15:41:51 07-01-2024
Гость (22:50:42 05-01-2024) Работай чтобы пенсия была. На кухне под стопку никто пенсию ... Умён.
02:24:29 06-01-2024
Гость (20:35:28 04-01-2024) Тогда, когда пенсия станет на которую прожить можно будет и ... В школе надо было хорошо учиться и,хотя бы ,писать грамотно!
21:04:53 03-01-2024
Предлагаю всем Россиянам объединиться и не покупать билеты следующих тиражей.
01:35:18 06-01-2024
Николай (21:04:53 03-01-2024) Предлагаю всем Россиянам объединиться и не покупать билеты с... Полностью поддерживаю. СТО..ОБМАН
14:29:47 06-01-2024
Николай (21:04:53 03-01-2024) Предлагаю всем Россиянам объединиться и не покупать билеты с... А ты только сегодня "поумнел"?. Поздравляю!. Но таких лохов миллионы, и никогда не исчезнут халявщики, рассчитывающие на выигрыш.
21:31:20 03-01-2024
Билеты приобретают от нужды. Но халявы нет. Делайте вывод. Не участвуйте!!!
00:12:43 04-01-2024
Я покупала в октябре в подарок сестре билет и она выйграла 12 тысяч!!!
01:04:19 04-01-2024
Лохотрон, чистой воды,
11:19:49 04-01-2024
Каждый год начинается с граблей обманули в столото! И все равно берут фантики армянской лотереи. Владелец Столото Армен Меружанович Саркисян, он же основатель группы S8, только в этом году приобрел активы в России компаний Бриджстоун, Континенталь,Бош, Отис и т. д. Вот и думайте почему вас постоянно имеют.
17:09:46 04-01-2024
Играть с мошенниками и надеяться на выигрыш,то это не серьезно
17:48:51 04-01-2024
С государством в азартные игры не играют.
18:02:57 04-01-2024
Поле чудес в стране
18:06:58 04-01-2024
Выигрывают по мелочи для рекламы.
18:18:15 04-01-2024
Знатно спалились
19:15:10 04-01-2024
Ясно дело сейчас милияр армяни дадут выграть ?)) Это их кормушка
19:16:52 04-01-2024
И пореченков активно участвует в этом лохотроне. Уважение к этом персонажу упало до нуля
02:07:58 06-01-2024
Ахилес (19:16:52 04-01-2024) И пореченков активно участвует в этом лохотроне. Уважение к... Пореченков такой же гнилой как любой артист заплати ему, и он будет как иуда бога проклинать.
19:32:31 04-01-2024
Полный лохотрон, не надо покупать больше эти лотереи! 20 лотерей и все без выигрыша.
19:34:39 04-01-2024
Ольга (18:18:15 04-01-2024) Знатно спалились... Новогодний мечталлион тоже разводиловка, очередной лохотрон
19:41:12 04-01-2024
Ведущие девушки объявили, что будет разыграно 100 билетов по миллиону, но по миллиону разыграно было 87 билетов.
19:48:15 04-01-2024
Армяне кругом армяне!!!!
20:03:30 04-01-2024
Надежда умирает последней.У людей должна быть мечта.
20:22:30 04-01-2024
Гиви (19:48:15 04-01-2024) Армяне кругом армяне!!!!... Армяне тоже мигранты?
20:44:10 04-01-2024
Полный обман
20:54:40 04-01-2024
Я думаю, что это большая прачечная! Правоохранителям надо бы озадачится, если они не доле, конечно!
21:08:33 04-01-2024
Лохотрон! Да и нет там никакого миллиардера, все обман!
22:06:33 04-01-2024
Лохотрон-без лоха и жизнь плоха
22:16:33 04-01-2024
Аролохотрон чистой воды
01:44:49 05-01-2024
У меня много билетов 20;40;51 и что? Мне сказали без выигрыша
09:17:01 05-01-2024
Лохотрон
11:23:59 05-01-2024
Рыба гниёт с головы !!!
17:35:05 05-01-2024
Пореченков бы не позорился шарагу эту рекламировать. Из года в год билеты беру макс 170 с билета в лучшем случае. Какие миллионы магнитят там свои бачонки в подставке для мешка нужные номера уходят на дно мешка милиарды в карман.Крути шарманку о призрачных выигрышах из каждого утюга а все в полном нуле......Ужас контора.....
01:34:22 06-01-2024
Пекка (17:35:05 05-01-2024) Пореченков бы не позорился шарагу эту рекламировать. Из года... Да что вы несёте? Всё нормально там. Чистейшая математика. Почитайте теорию вероятности потом изучите сколько вам надо примерно билетов приобрести для определённого выгрыша, затем уже думайте хотите участвовать с таким процентом или нет. ( вероятность после обновления правил несколько лет назад кстати уменьшилась ещё на 6 нулей вродебы.
17:44:21 05-01-2024
Берешь ложку манки и бросаешь в 200 литровую бочку с водой. Перемешиваешь. Затем берëшь вилку и ловишь. Вот так и в лотарею.
19:01:41 05-01-2024
Играю в лотерею уже почти 30 лет и кроме 150 рублей больше ничего не выигрывала. Очень разочарована. Новогодний тираж был подтасован. Брала билеты и с Москвы и с Краснодара, а выграли всего несколько билетов и то по 150 рублей. Вот и думайте. Это не государственная лотерея, а Армянская. Один человек наживается за счёт людей и государство, которому он отстегивает бабло.
10:42:24 06-01-2024
Светлана (19:01:41 05-01-2024) Играю в лотерею уже почти 30 лет и кроме 150 рублей больше н... А я играл в начале 80ых, когда студентом был. Отдал за 4 билета 1.20, выиграл 1р., доложил 20 коп, снова купил 4 билета. Результат такой же, и так 4 года. Тогда что, тоже армяне рулили?
19:02:51 05-01-2024
Галина (00:12:43 04-01-2024) Я покупала в октябре в подарок сестре билет и она выйграла 1... Вы случайно не родстаеница Армяшек???
19:26:36 05-01-2024
Жалко что такой артист как ПОречников участвует в этом армянском дебоше я не играю в это дерьмо но россияне вам это надо? Они просрали свои земли как Карабах а здесь нас обваровываю
21:38:02 05-01-2024
Надо что то делать с этим.достала эта лоторея.
22:02:05 05-01-2024
Вот тундры! Мы в совдепии лоторейки 30 копеечные тырили пачками с касс и с 10-15 пачек рублями 30 рублей выиграешь. А так то зонтик, то утюг. Один раз москвич сапожок попался, так батя через месяц перевернул его. Так суть вся в том что я и ещё пару друзей и у каждого по 10-15 пачек, а это 1000-1500 тысячи билетов. В то время и то хрен что толком выиграешь. А они сейчас хотят с 10 билетов сразу миллиард выиграть. Одним словом тундры,))))
22:13:43 05-01-2024
Купил одиннадцать билетов подрят. Ни один не выйграл. Мошенники.
22:16:52 05-01-2024
Купил билеты на Новый год, 25 шт и 50 электронных на сайте. Мечталион и Русское Лото и всё коту под хвост. Этих мошенников нужно закрывать или в долги загонять, вот в России есть же твари. И не кто их, за обман не закроет так и будут обманывать людей. Твари.
22:30:49 05-01-2024
Я в числовые лотереи Столото выигрывал, в 6 из 45 118 тыщ (2018 год), и во все или ничего 33,5 тысячи руб (март 2023). Выиграть можно, но нужно упорство и терпение. Просто так на вас ничего свалится, нужны вложения
23:05:30 05-01-2024
Чистой воды разводилово, не выигрывали в течении года супер приз, а тут на, на новый год свершилось волшебство. Хоть бы не смешили.
23:11:52 05-01-2024
Почитайте историю. Первым лото придумал всем известный Казанова. Что бы залатать дыры в госбюджете. Прибыль тогда была гарантирована 75%.а в наши времена электронного обмана и всё 99%.
23:13:48 05-01-2024
Лохотрон. Налоговая что не проверяет, и прокуратуру надо подключить. Из 5 билетов, выигрыш 0. В тот новый год брал 20, выиграл 300 рублей. Написал в поддержку. Написали не везёт в лотерею,повезёт в любви а дальше пишут что у вас ещё много шансов на выигрыш
23:19:10 05-01-2024
За то реклама у них хорошая постоянно ищут пропавшего миллионера
23:22:01 05-01-2024
Гость (19:26:36 05-01-2024) Жалко что такой артист как ПОречников участвует в этом армян... Карабах НИКОГДА не был армянским. Его захватили, сколько было убитых и беженцев. Если что то пишите, надо знать об этом хоть немного.
23:27:09 05-01-2024
Раньше в новогодней лотерее не выпадало 2 бочки... В этом году они как почувствовали выйгрыш 1 млр. Сразу прекратили розыгрыш!!! Это было видно с самого начала тиража... Никто не сказал сколько бочонков останется! Все было продумано!
23:32:54 05-01-2024
А что есть еще наивные люди, которые покупают билеты в надежде выиграть? Вы серьёзно???
23:33:26 05-01-2024
Почему в начале лотереи не объявили сколько бочонков участвует в розыгрыше... Это уже обман... Купила 20 билетов... Выйграла 500 руб. Спасибо!
23:54:34 05-01-2024
Лохотрон приобретен для лохов, не надо обвинять других, если сам лох.
23:56:13 05-01-2024
Розыгрыш по ТВ ещё не начался, а не выпавшие числа уже в интернете были и они совпали , с тем что ты показали позже. Жилищная лотерея Вот так
00:04:34 06-01-2024
Кругом обман.....
00:19:55 06-01-2024
В армянской лохотрон играйте сами😉
00:32:41 06-01-2024
Знаю что снимают эту передачу заранее. Нет никакого прямого эфира. Да и что тут гадать. Даже сам ведущий себя выдает. Сколько раз он сказал наступающий, когда он уже наступил. Врать не умеет.
01:14:58 06-01-2024
Покупал я билеты самого первого новогодний миллиард он был 3 года назад и из 4 билетов выйграли 2 по номиналу билета. После я понял это лохотрон. В прошлом году тоже запись эфира была. Не ведитесь никто вам бабло не даст. Лучше купите фруктов на эти деньги.
01:19:55 06-01-2024
Это не Русское лото, а Армянское лото. Опозорились блин.
01:58:39 06-01-2024
Лучше в казино поиграть.
02:05:01 06-01-2024
У Моей любимой тещи 1.01.2024 оставалась цифра 40 но баченок остался в мешке не разыгранный...
02:10:50 06-01-2024
Гость (20:03:54 04-01-2024) Приветствую! Согласен на все 100. Из 11 билетов 2 билета по ... А надо было чтобы все по миллиарду принесли? Оно так не работает!! И все это знают, и все равно ноют что это не справедливо!
02:31:25 06-01-2024
Считаю, что необходимо жаловаться и требовать моральной компенсации - заврались организаторы! За всё надо отвечать.
02:31:43 06-01-2024
Уменя вапще есть такое што цифра клетке не называлась
02:35:57 06-01-2024
При СССР была честная денежно-вещевая лотерея и ДОСОАФ, лично сам выигрывал дважды, первый раз магнитофон, второй раз печатную машинку(взял деньгами) и знал многих людей с неплохими выигрышами, но чаще всего магнитофоны, ковры, стиралки... а соседи вовсе "Волгу" выиграли, из этого всего можно сделать вывод, насколько честная при Союзе была лотерея! А сейчас что? Лотерея "якобы" государственная и надзиратели за ней ФНС, и Министерству спорта "Якобы" выделяются % в каком соотношении не помню, "Якобы" для развития спорта. Можно долго с "грамотными юристами" людям в уши сс..ть. Только здесь в этом лохотроне всё наоборот. владелец столото Саркисян А.М., который скупает активы разных компаний, думаете на какие деньги он их скупает? На свою зарплату в 50т.р кто-то подумает?) Конечно же он скупает на наши с вами миллиарды которые ему приносим ежегодно. А ФНС "Якобы" контролирует честную игру, только оно контролирует не игру а Саркисяна чтобы тот своевременно "отстёгивал" налоги! А Министерству спорта у государства есть специальная статья для выделения денежных средств (развитие спорта), так что пыль нам в глаза пускают! Для примера ради, вы где нибудь видели счастливчика миллионов? Или общались с ними? Везде в инете пишут при чём много из разных городов что из такого-то города выиграл миллионы из такого то выиграл миллионы и до сих пор не обратился в "Столото" сплошные потеряшки за миллионами)) те кто это пишет самим то не смешно, понятно что проплаченные!! Поэтому я настоятельно призываю прекратить кормить эту цепочку мошенников! Лучше купите своим детям шоколадку, или отправьте средства в детский дом пользы больше будет!
03:05:05 06-01-2024
Сначала проводят розыгрыш, а потом продают билеты. Думайте.
03:05:19 06-01-2024
Это лото 1 к 100 триллионов (и скорее всего ни чего не выиграете), даже не пытайтесь, а играйте в иностранных лото... Более честных.
03:15:12 06-01-2024
16 билетов купил все по нолям так не честно
03:46:35 06-01-2024
Лохов надо учить! все главные разводилы напорсточники в столице! директор столото даже фамилию не прячет под псевдонимами, за фамилией жены и пр. ай молодца! потому что жажду к халяве и доверчивость нашего народа не искоренить! думайте просто своей башкой: чтобы один выиграл мильярд, сколько миллионов людей должны проиграть?!!! простая арифметика! не надо никого подозревать, бойктировать, надо повышать финансовую грамотность! относиться к лотерее как к забаве: купил пару билетов один раз в год и все! все! все!!! потом 1 января проверили, посмеялись и так до следующего 1 января!
03:59:21 06-01-2024
У меня вообще билеты пропали в приложении)) Не отвечают на звонки. Стандартные отписки в онлайне,мол скиньте транзакцию покупки.Скинул тишина!!!)))
04:17:43 06-01-2024
Ну что сказать купила ради интереса взяла 4 пачки потратила 30 тыс выиграла 10тыс с натяжкой в пачке 50 билетов из пачки выигрывпет 9 билетрв по 150 2 билета по 170. У когго больше от 1500 и выше значит в пачке вообще даже по 150р не было лохотрон полный как говорили лиса Алиса и кот Базилио пока на свете есть дураки,,,
04:19:34 06-01-2024
а почему армяне не коментируют?
04:58:37 06-01-2024
Я взяла один билет и выигрыш 250₽. Причём сначала на сайте в личном кабинете писалось, что без выигрыша. Я проверила билет по номеру, там показало 250₽. А в личном кабинете всё наладилось часа через два. Вывела выигрыш в кошелёк и быстренько поиграла ещё в другую моментальную лотерею.
08:08:46 06-01-2024
Я как-то то отвечала на их письмо- рекламу. И тут же пришёл ответ сразу. Якобы в Барнауле проживает малая часть населения по этому не выигрывают. Продают новогодние тубы, комплекты а в них всё билеты проигрышные. Люди возможно надеясь покупают лотерейный билет на последние деньги. В новогоднем тираже русское лото выиграли в Тюмени миллиард, кто- то в себе в карман. Лохотрон, дуриловка. Никогда не покупаю. Это лохошоу
10:25:38 06-01-2024
А вот не странно ли, что миллиард этот ну обязательно разыгрывается, а джек пот в течение года никто не берет? Вообще, лотереи у них на сайте делятся на три категории: самая крупная категории — в них огромные выйгрыши, но розыгрывается по сути только этот миллиард, второй кластер — выигрывают миллионов 25 раз в полгода, третий (это две, три лотереи) — выигрывают раз где-то дней в 15. Выброс средств идет в определенных количествах, и только в то время, когда система это позволяет сделать.
10:32:15 06-01-2024
из 50 ти билетов выиграл на сумму 2400, а кореш купил 2 шт и выиграл 150.000 р, тут как повезёт
13:22:17 06-01-2024
Говорю бате поиграй в букмекерку лучше,там можно что-то угадать))) или отдай бабушке в переходе эти деньги! Вы посмотрите блогеров кто покупает тысячи билетов,там нет отдачи никакой))
16:53:04 06-01-2024
Интересно, кто выиграл миллиард.... ?
16:59:46 06-01-2024
Лотерея, это наша складчина и то, что в розыгрыш поступает менее половины средств тиража не совсем честно, а потом ещё и выигрыши облагаются налогом. Разыгрываться должно не менее 75 процентов от продажи билетов, а маркеру на организацию и маржу вполне хватит и 20-25 процентов...
18:12:40 06-01-2024
Купила 3 билета. Выиграла 170р
20:28:02 06-01-2024
У меня тоже было на руках 23 билета мечталион, и не хрена !!! Даже 150 руб не выграло ! Это точно не гослоторея а лрхлоторея!!!
22:57:07 06-01-2024
Все это лохотрон не ведитесь! Выигрывают только нужные люди! Специально не вытаскивают 2 или 3 бочонка которые присутствуют в большинстве билетов!
01:52:26 07-01-2024
В рекламных роликах Столото Новогодний миллиард было озвучено что выигрывает каждый второй билет а в реальности из 10 билетов выиграл только один. Получается выигрывает каждый 9 билет. И ещё был инцидент в трансляции 1 января 2024 г Новогодний миллиард при вытаскивании человеком из мешка бочонка с номером , бочонок выпал из рук и его подняли и быстро отложили в сторону не показав номер выпавшего бочонка. Затем ведущий попросил того кто вытаскивал и обронил бочонок взять его и показать всем этот выпавший номер. Он может быть там и лежал этот номер откуда она его и взяла. Видимо это была заранее спланированная акция. Чистота проведения новогоднего миллиарда 2024 сомнительна.
02:02:52 07-01-2024
Лотерея новогодний миллиард разыгрывается 31 декабря а в эфир этот розыгрыш показывает 1 января в 15:30 по моск.времени. Достаточно времени для искажений данных. Чистота проведения лотереи под сомнением.
08:10:06 07-01-2024
Давайте массово обратимся Президенту,онже глава Государство,и лотерея от имени государство розыгриваеться(Гослото)
15:57:34 07-01-2024
Нужно для проверки купить на 500-1.000.000 и если отдадут менее этой суммы, то ловить там нечего!!!! Пореченкова этого вообще стал ненавидеть!!!! Пускай валит в другое место.
16:30:58 07-01-2024
В мешке боченок вибрирует который нельзя вытаскивать, да много всякого обмана
20:44:40 07-01-2024
У меня тоже 3 лотереи на каждом 3 одинаковые цифры 20,40,51 не выпавший числы
14:06:09 16-01-2024
Простите,а не подскажите,кем является родственник соучредителя Столото из Тюмени?