Пользователи соцсетей рассказали о гибели пчел в Алтайском крае

Автор сообщения написал заявление в полицию и обратился в Россельхознадзор

07 июля 2023, 15:41, ИА Амител

Кадр из видео

Житель Алтайского края рассказал о гибели пчел в одном из районов. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, в газете Кытмановского района писали, что состав, которым обрабатывают поля, безопасен для насекомых, однако на одной пасеке погибло около 100 пчелосемей, а на другой еще около 20. Пчелы продолжают умирать.

Руководители местных сельхозпредприятий свою причастность к случившемуся отрицают. Владельцы пасеки написали заявление в полицию и направили обращение в Росприроднадзор.

Пчеловоды предполагают, что обработка полей проводилась в дневное время, что нарушает требования.