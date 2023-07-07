Пользователи соцсетей рассказали о гибели пчел в Алтайском крае
Автор сообщения написал заявление в полицию и обратился в Россельхознадзор
07 июля 2023, 15:41, ИА Амител
Житель Алтайского края рассказал о гибели пчел в одном из районов. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, в газете Кытмановского района писали, что состав, которым обрабатывают поля, безопасен для насекомых, однако на одной пасеке погибло около 100 пчелосемей, а на другой еще около 20. Пчелы продолжают умирать.
Руководители местных сельхозпредприятий свою причастность к случившемуся отрицают. Владельцы пасеки написали заявление в полицию и направили обращение в Росприроднадзор.
Пчеловоды предполагают, что обработка полей проводилась в дневное время, что нарушает требования.
15:46:34 07-07-2023
Зверства импортозамещателей в разгаре...
16:06:00 07-07-2023
Гость (15:46:34 07-07-2023) Зверства импортозамещателей в разгаре...... Ветпрепараты тоже... оставляют желать. Для кошек стали продавать средства с перметрином, который для них смертельно опасен.
16:12:47 07-07-2023
ваще по хрену.
16:44:59 07-07-2023
Гость (16:12:47 07-07-2023) ваще по хрену. ... Потому что ума у тебя нет.
01:42:51 09-07-2023
Гость (16:12:47 07-07-2023) ваще по хрену. ... Алкашам все по хрену, кроме водки.
16:25:14 07-07-2023
Скоро не только молочная продукция, колбасная и т.д. будет химической, но и мед, убили сельское хозяйство и разбазарили все. Каждый сам за себя, одна выгода на уме, а то, что по кругу все употребляют не натуральные продукты, а химические никого не волнует
17:08:39 07-07-2023
В правовом государстве давно таких сельхозников посадили в тюрьму, ума все равно нет, калеки.
18:11:50 07-07-2023
ответственность ввести на законодательном уровне и всё прекратиться