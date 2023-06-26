Помочь талантам. Фонд Андрея Мельниченко поддержал алтайских олимпиадников

Они заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников, а также на олимпиадах по физике им. Дж. К. Максвелла и математике им. Л. Эйлера

26 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Церемония награждения алтайских олимпиадников и их преподавателей / Фото: пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко

Принято считать, что талантливый человек обязательно сам пробьется к вершинам успеха. А вот в Фонде Андрея Мельниченко, который поддерживает одаренных школьников, уверены, что любому гению надо помочь встать на ноги. Собственно, для этого фонд и создали: в его образовательных центрах не только дают очень серьезные знания в области естественно-математических наук и развивают потенциал одаренных детей, но и предоставляют реальные (и весьма существенные) денежные премии тем, кто уже добился успеха.

И в Алтайском крае таких школьников много. Некоторых из них чествовали в правительстве региона в пятницу, 23 июня. В этот день наградили победителей, призеров и участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), олимпиады по физике им. Дж. К. Максвелла и олимпиады по математике им. Л. Эйлера, а также педагогов, которые принимали участие в подготовке юных дарований. Поздравления, напутственные слова и сертификаты премий ребята и их преподаватели получили от правительства региона и Фонда Андрея Мельниченко.

Лучшие из лучших

В этом году в число финалистов Всероссийской олимпиады школьников вошли сразу 28 юных жителей Алтайского края, 10 из них – воспитанники образовательных центров Фонда Мельниченко. Они обучались в барнаульском Центре детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" и его филиале в Бийске.

Наград удостоили финалистов ВсОШ:

Михаила Новикова (Барнаул);

Ивана Мурыгина (Барнаул);

Юрия Жаркова (Бийск);

Полину Ясько (Бийск).

А также призеров турнира:

Никиту Вейду (Бийск);

Дениса Воробьева (Бийск);

Савелия Айнулина (Бийск);

Илью Абраменко (Бийск);

Константина Козырева (Бийск).

И, конечно, победителя:

Егора Кривощекова (Барнаул).

"Хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в мое развитие. Я считаю, что это наша общая победа. Отдельно хочу сказать спасибо Фонду Андрея Мельниченко за возможность обучаться в Центре "Наследники Ползунова" и получить достойное образование в своем родном Алтайском крае, не выезжая за его пределы, потому что без этого я бы не добился таких результатов", – рассказал Егор Кривощеков, который, кстати, получил от фонда премию в размере 500 тысяч рублей.

Хорошие результаты показали и те, кто только начинают свой путь олимпиадника.

В финал олимпиады им. Дж. К. Максвелла прошли:

Андрей Лучихин (Бийск);

Олег Жданов (Бийск);

Максим Катнов (Барнаул);

Иван Моксин (Бийск).

Победителями олимпиады им. Дж. К. Максвелла стали:

Илья Абраменко (Бийск), занявший также призовое место во ВсОШ по физике среди учащихся девятых классов, будучи восьмиклассником;

Софья Чернышева (Бийск).

Призовые места на олимпиаде им. Дж. К. Максвелла заняли:

Кирилл Недосейкин (Бийск);

Илья Борисов (Барнаул);

Илья Никишин (Бийск), который вместе с Александром Графеевым (Барнаул) стал участником заключительного этапа олимпиады им. Л. Эйлера по математике для учащихся 5-8 классов.





Егор Кривощеков, победитель ВсОШ по физике

Александр Чередник и Никита Вейда

Александр Чередник и Илья Абраменко











Вручение сертификатов премий воспитанникам образовательных центров / Фото: пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко

Илья Абраменко – воспитанник бийского филиала Центра "Наследники Ползунова". Говорит, что увлекся физикой как раз благодаря центру и фонду. Впереди еще три года школы, но уже сейчас юноша твердо нацелен на поступление в Московский физико-технический институт, тем более он как призер ВсОШ уже имеет льготу на поступление. Как и бийский одиннадцатиклассник Никита Вейда. Он тоже очень любит физику и мечтает создавать полезные для жизни и страны решения.

Все остальные ребята также воспитанники Центра "Наследники Ползунова" в Барнауле или Бийске. И все они получили денежные премии. Победители, призеры и финалисты – от 100 до 500 тысяч рублей. Например, Илья Абраменко забрал сразу две: на 300 и 500 тысяч рублей. А педагоги, которые их готовили, – от 70 тысяч до 1,3 млн рублей. Суммой в 1,3 млн поощрили алтайскую "звезду" физики – бийского педагога Александра Аполонского.

"Как воспитать из ребенка олимпиадника? Первое – способности, второе – мотивация. И я с удовольствием уже многие годы занимаюсь с детьми, стараюсь их заинтересовать, общаться на равных", – поделился секретом своего успеха Аполонский.

Уникальный маленький человек

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд образовательных проектов, который поддерживает одаренных детей в области естественных и точных наук. С его помощью молодые умы получают качественные знания и поддержку, что помогает им достигать больших результатов.

"Мы шесть лет находимся в Алтайском крае. За эти годы была создана система, поддерживающая детей, которым от природы много дано. Считается, что таланты сами пробьются – ничего подобного. Если есть уникальный маленький человечек, его надо поддерживать на первых порах, пока он встает на ноги, и помогать достигать вот этих больших результатов. Мы рады, что наш фонд реализует именно такую программу", – сказал исполнительный директор фонда Александр Чередник.

По его словам, в Алтайском крае очень большое число победителей и призеров олимпиад. Чему в регионе тоже очень рады.

"Каждого из вас край очень ценит. Вы перспективные, нужные и важные люди, которые будут развивать и продвигать Алтай. Получайте профессиональное образование и возвращайтесь к нам, здесь есть все возможности", – подчеркнула замминистра образования и науки региона Галина Синицына.

А зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поблагодарил педагогов, которые занимаются с талантливыми школьниками, и Фонд Андрея Мельниченко, который создает качественно новые условия для воспитания целого поколения.