Помогает ли ходьба продлить жизнь?

И каких проблем со здоровьем можно избежать регулярными прогулками

06 апреля 2023, 18:05, ИА Амител

Ходьба. Прогулка / Фото: jcomp / Freepik

Физическая активность – один из способов борьбы с возрастом, эффективность которого доказали американские учёные в 2018 году. Исследователи выяснили, что тренировки влияют на структуру ДНК. Со временем её нити укорачиваются за счёт уменьшения длины теломеров (конечные участки ДНК). Из-за этого процесс копирования ДНК не происходит, то есть она не обновляется, и клетка стареет. Вот почему нужно заниматься спортом в любом возрасте. Хотя и дополнительные меры тоже не помещают. Например, в интернет-аптеке "Аптека.ру" есть большой выбор витаминов и других полезных добавок.

Чем полезна ходьба?

Работа всех органов и систем Ходьба активизирует мышцы и суставы, усиливает кровообращение, ускоряет метаболизм. Профилактика сердечно-сосудистой патологии Прогулки по 30 минут в день помогут нормализовать артериальное давление, снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов. Насыщению тканей кислородом Свежий воздух улучшает общее самочувствие. Предупреждение варикозной болезни Во время ходьбы мышцы ног сокращаются и помогают крови двигаться по венам снизу вверх. Снижение веса Регулярная ходьба в быстром или умеренном темпе ускоряет обменные процессы и способствует сжиганию калорий. Укрепление опорно-двигательного аппарата Физическая активность помогает сохранить подвижность суставов, укрепить мышцы. Улучшение пищеварения Пешие прогулки улучшают моторику кишечника, профилактируют запоры. Снижение стресса Физическая активность помогает снизить эмоциональное напряжение, улучшает самочувствие и поднимает настроение. Борьба с бессонницей Вечерние пешие прогулки на свежем воздухе помогают быстрее заснуть и повышают качество сна. Детоксикация Во время физических нагрузок усиливается кровообращение. Это способствует "вымыванию" вредных веществ из организма. Регулярные прогулки помогают нормализовать уровень холестерина, снизить вероятность атеросклероза. Улучшение работы головного мозга Ходьба способствует насыщению мозга кислородом, улучшая мыслительные процессы. Повышение настроения Прогулки стимулируют выброс эндорфинов. Укрепление иммунитета Ежедневные прогулки на свежем воздухе снижают риск простудных заболеваний.

Регулярные прогулки могут заменить занятия в тренажёрном зале. За 15 минут ходьбы в среднем темпе сгорает от 50 до 100 килокалорий. Главное – делать это регулярно.

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