Помогает ли ходьба продлить жизнь?
И каких проблем со здоровьем можно избежать регулярными прогулками
06 апреля 2023, 18:05, ИА Амител
Физическая активность – один из способов борьбы с возрастом, эффективность которого доказали американские учёные в 2018 году. Исследователи выяснили, что тренировки влияют на структуру ДНК. Со временем её нити укорачиваются за счёт уменьшения длины теломеров (конечные участки ДНК). Из-за этого процесс копирования ДНК не происходит, то есть она не обновляется, и клетка стареет. Вот почему нужно заниматься спортом в любом возрасте. Хотя и дополнительные меры тоже не помещают. Например, в интернет-аптеке "Аптека.ру" есть большой выбор витаминов и других полезных добавок.
Чем полезна ходьба?
- Работа всех органов и систем Ходьба активизирует мышцы и суставы, усиливает кровообращение, ускоряет метаболизм.
- Профилактика сердечно-сосудистой патологии Прогулки по 30 минут в день помогут нормализовать артериальное давление, снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов.
- Насыщению тканей кислородом Свежий воздух улучшает общее самочувствие.
- Предупреждение варикозной болезни Во время ходьбы мышцы ног сокращаются и помогают крови двигаться по венам снизу вверх.
- Снижение веса Регулярная ходьба в быстром или умеренном темпе ускоряет обменные процессы и способствует сжиганию калорий.
- Укрепление опорно-двигательного аппарата Физическая активность помогает сохранить подвижность суставов, укрепить мышцы.
- Улучшение пищеварения Пешие прогулки улучшают моторику кишечника, профилактируют запоры.
- Снижение стресса Физическая активность помогает снизить эмоциональное напряжение, улучшает самочувствие и поднимает настроение.
- Борьба с бессонницей Вечерние пешие прогулки на свежем воздухе помогают быстрее заснуть и повышают качество сна.
- Детоксикация Во время физических нагрузок усиливается кровообращение. Это способствует "вымыванию" вредных веществ из организма. Регулярные прогулки помогают нормализовать уровень холестерина, снизить вероятность атеросклероза.
- Улучшение работы головного мозга Ходьба способствует насыщению мозга кислородом, улучшая мыслительные процессы.
- Повышение настроения Прогулки стимулируют выброс эндорфинов.
- Укрепление иммунитета Ежедневные прогулки на свежем воздухе снижают риск простудных заболеваний.
Регулярные прогулки могут заменить занятия в тренажёрном зале. За 15 минут ходьбы в среднем темпе сгорает от 50 до 100 килокалорий. Главное – делать это регулярно.
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