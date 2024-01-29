Помощник Путина Ушаков заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Однако разговаривать там "не с кем"
29 января 2024, 20:15, ИА Амител
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы к переговорам по ситуации на Украине, но "не с кем разговаривать". Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что трактовки в западной прессе о том, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной, неверны.
"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", – заявил он.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.
20:52:52 29-01-2024
Вот так новости. Уже 2 года Клоун не согласен с нами на переговоры.Была бы новость если б клоун согласился на переговоры.Вот насмешили то. Там парни гибнут. И ни каких решений.
01:58:21 30-01-2024
Вспомните декабрь 2021. Путин на весь мир заявил о гарантиях безопасности России и необходимости договориться. А если вспомнить чуть лучше, он еще года с 2008 говорил о недопустимости зажимать и ущемлять интересы России. Запад же гнул свою агрессивную линию, сея по всему миру "цветные" революции, где-то мягкое, а где-то и очень жесткое подчинение себе многих стран.
09:45:45 30-01-2024
в 2008 году он так же говорил: "Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом"
22:10:00 30-01-2024
Война до победы. Украина это окраина России, исконно русская земля. так и будет.