Помощник Путина Ушаков заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Однако разговаривать там "не с кем"

29 января 2024, 20:15, ИА Амител

Флаг России / Источник фото: unsplash.com

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы к переговорам по ситуации на Украине, но "не с кем разговаривать". Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что трактовки в западной прессе о том, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной, неверны.

"Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", – заявил он.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.