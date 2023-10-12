Помощники фельдшеров появятся в алтайских медорганизациях
Специалистов начали готовить на базе Барнаульского медицинского колледжа
12 октября 2023, 10:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Помощники фельдшеров появятся в Алтайском крае. Об этом рассказал врио министра здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Специалистов уже начали готовить на базе Барнаульского медицинского колледжа. Программа будет длиться до декабря.
Пока будущие помощники фельдшеров занимаются изучением теории, но вскоре приступят к практике.
В работе основной задачей сотрудников будет оказание первой помощи и медицинских услуг для пациентов.
11:16:19 12-10-2023
Помощники фельдшеров появятся в алтайских мед организациях---Расширят обязанности санитарок?))) Что то новенькое от нашего минздрава. Вот до чего кадровый голод довёл. Эти новшества только в нашем крае?
11:29:59 12-10-2023
Следующий шаг, это помощники уборщиц?)))))
11:37:59 12-10-2023
Гость (11:29:59 12-10-2023) Следующий шаг, это помощники уборщиц?)))))... А также Старший помощник Младшего дворника)))))))))))
12:16:28 12-10-2023
От самих то фельдшеров толку нет! 14 полУклиника тому пример. Талон к врачу только две недели и то с большим трудом. К врачу не попасть - выход или платно, или самолечение. но есть еще один выход направляемый сами президентом - рай , погост, на выбор.
15:28:12 14-10-2023
Гость (12:16:28 12-10-2023) От самих то фельдшеров толку нет! 14 полУклиника тому пример... Ерунду не пишите, большинство работников "скорой" фельдшера.
14:35:10 12-10-2023
Простите, а какое образование будет у этих помощников? Сколько они будут учиться, чтобы могли оказывать первую помощь и медицинские услуги для пациентов?
14:59:16 12-10-2023
Гость (14:35:10 12-10-2023) Простите, а какое образование будет у этих помощников? Сколь... Младший медперсонал называется, читайте.
15:33:22 14-10-2023
Гость (14:59:16 12-10-2023) Младший медперсонал называется, читайте.... А должность "помощник фельдшера" какими-то НПА предусмотрена?
17:12:33 12-10-2023
Это типа у нас скоро фельдшер за врача будет считаться. Небывалый прорыв. И нам ещё чешут с экрана о прекрасной жизни.
18:10:49 12-10-2023
Гость (17:12:33 12-10-2023) Это типа у нас скоро фельдшер за врача будет считаться. Небы... Давно уже считается