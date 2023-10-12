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Помощники фельдшеров появятся в алтайских медорганизациях

Специалистов начали готовить на базе Барнаульского медицинского колледжа

12 октября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Помощники фельдшеров появятся в Алтайском крае. Об этом рассказал врио министра здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Специалистов уже начали готовить на базе Барнаульского медицинского колледжа. Программа будет длиться до декабря. 

Пока будущие помощники фельдшеров занимаются изучением теории, но вскоре приступят к практике.

В работе основной задачей сотрудников будет оказание первой помощи и медицинских услуг для пациентов. 

Алтайский край медицина

Комментарии 10

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ВВП

11:16:19 12-10-2023

Помощники фельдшеров появятся в алтайских мед организациях---Расширят обязанности санитарок?))) Что то новенькое от нашего минздрава. Вот до чего кадровый голод довёл. Эти новшества только в нашем крае?

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Гость

11:29:59 12-10-2023

Следующий шаг, это помощники уборщиц?)))))

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Гость

11:37:59 12-10-2023

Гость (11:29:59 12-10-2023) Следующий шаг, это помощники уборщиц?)))))... А также Старший помощник Младшего дворника)))))))))))

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Гость

12:16:28 12-10-2023

От самих то фельдшеров толку нет! 14 полУклиника тому пример. Талон к врачу только две недели и то с большим трудом. К врачу не попасть - выход или платно, или самолечение. но есть еще один выход направляемый сами президентом - рай , погост, на выбор.

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Гость

15:28:12 14-10-2023

Гость (12:16:28 12-10-2023) От самих то фельдшеров толку нет! 14 полУклиника тому пример... Ерунду не пишите, большинство работников "скорой" фельдшера.

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Гость

14:35:10 12-10-2023

Простите, а какое образование будет у этих помощников? Сколько они будут учиться, чтобы могли оказывать первую помощь и медицинские услуги для пациентов?

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Гость

14:59:16 12-10-2023

Гость (14:35:10 12-10-2023) Простите, а какое образование будет у этих помощников? Сколь... Младший медперсонал называется, читайте.

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Гость

15:33:22 14-10-2023

Гость (14:59:16 12-10-2023) Младший медперсонал называется, читайте.... А должность "помощник фельдшера" какими-то НПА предусмотрена?

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Гость

17:12:33 12-10-2023

Это типа у нас скоро фельдшер за врача будет считаться. Небывалый прорыв. И нам ещё чешут с экрана о прекрасной жизни.

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Гость

18:10:49 12-10-2023

Гость (17:12:33 12-10-2023) Это типа у нас скоро фельдшер за врача будет считаться. Небы... Давно уже считается

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