Сегодня вам предстоит встретиться с задачами, которые потребуют от вас гибкости и терпения. Постарайтесь избегать излишней агрессивности в общении. Если проявите внимательность и понимание, вы сможете преодолеть любые препятствия.

Совет дня: проявите терпимость к мнению других, это поможет наладить отношения.