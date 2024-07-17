Попасть в "Золотые ворота". Где в Алтайском крае открыли мини-гольф?
Туристов и жителей края приглашают на праздничный запуск игровой площадки
17 июля 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KaDHV
Алтайский край – удивительный регион, где можно насладиться чистым воздухом, величественными горными вершинами и познакомиться с богатой культурой. А еще – отдохнуть и оригинально провести время. Недавно здесь появилось новое место притяжения любителей активного отдыха – развлекательный семейный мини-гольф "Золотые ворота". Площадка оригинальная, подобных проектов за Уралом – единицы. На зеленой лужайке каждый сможет почувствовать себя настоящим гольфистом, даже если никогда не держал в руках клюшку. 23 июля 2024 года жителей края и туристов приглашают на праздничное открытие, где их ждут розыгрыши и веселые активности для всей семьи. Кстати, сыграть в мини-гольф можно уже с 15 июля.
Что такое мини-гольф?
Мини-гольф – это увлекательная альтернатива классическому гольфу, которая подойдет игрокам любого возраста и уровня подготовки. На поле расположены лунки разной сложности, поэтому каждый сможет найти игру по силам.
Мини-гольф "Золотые ворота" спроектирован в соответствии с мировыми стандартами и имеет классическую форму – 18 лунок. Это буквально уголок Японии посреди России. Здесь все продумано до мелочей: ручьи, маленькие озера, камни, декорации – все это гармонично сочетается с естественным горным пейзажем. Проект создавали специалисты с 20-летним опытом работы, а потому все 3500 кв. м площади пропитаны особой атмосферой красоты и гармонии японских садов.
Почему стоит посетить мини-гольф "Золотые ворота"?
Мини-гольф "Золотые ворота" – это не просто игра, это целое приключение для всей семьи или компании друзей. Здесь вы сможете попробовать новую игру на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями.
С какого возраста можно поиграть в мини-гольф?
Мини-гольф представляет собой более простую и доступную версию полноценной игры, не требуя при этом специальных навыков, знаний и подготовки. Поэтому поиграть сможет каждый желающий в возрасте от 3 до 90 лет.
Где находятся "Золотые ворота"?
Развлекательный, семейный мини-гольф "Золотые ворота" находится между озером Ая и "Бирюзовой Катунью", рядом с туристическим комплексом "Золоторудная". От игровой зоны – 9 км, от "Бирюзовой Катуни" – 15 км.
Когда состоится праздничное открытие?
Мини-гольф уже открыт для посетителей с 15 июля.
А праздничное открытие пройдет 23 июля 2024 года в 13:00. Гостей ждут веселые конкурсы, розыгрыши и увлекательные активности для детей и взрослых. Приходите попробовать свои силы и интересно провести время.
"Золотые ворота" – это место, где каждый момент превращается в приключение, а каждый удар клюшкой становится возможностью создать незабываемые воспоминания.
Мини-гольф "Золотые ворота"
Адрес: Алтайский край, Алтайский район, Айский тракт, 40
Тел.: +7-903-996‑96‑41
"ВКонтакте"
Сайт
ООО "Капитал-Тур"Реклама
11:07:39 17-07-2024
Надо заехать!
20:52:33 17-07-2024
Класс! Раньше только в Европе такое видела. Наконец-то и до Сибири добралась цивилизация)))