Туристов и жителей края приглашают на праздничный запуск игровой площадки

17 июля 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KaDHV

Мини-гольф "Золотые ворота" / Фото предоставлено компанией

Алтайский край – удивительный регион, где можно насладиться чистым воздухом, величественными горными вершинами и познакомиться с богатой культурой. А еще – отдохнуть и оригинально провести время. Недавно здесь появилось новое место притяжения любителей активного отдыха – развлекательный семейный мини-гольф "Золотые ворота". Площадка оригинальная, подобных проектов за Уралом – единицы. На зеленой лужайке каждый сможет почувствовать себя настоящим гольфистом, даже если никогда не держал в руках клюшку. 23 июля 2024 года жителей края и туристов приглашают на праздничное открытие, где их ждут розыгрыши и веселые активности для всей семьи. Кстати, сыграть в мини-гольф можно уже с 15 июля.

Что такое мини-гольф?

Мини-гольф – это увлекательная альтернатива классическому гольфу, которая подойдет игрокам любого возраста и уровня подготовки. На поле расположены лунки разной сложности, поэтому каждый сможет найти игру по силам.

Мини-гольф "Золотые ворота" спроектирован в соответствии с мировыми стандартами и имеет классическую форму – 18 лунок. Это буквально уголок Японии посреди России. Здесь все продумано до мелочей: ручьи, маленькие озера, камни, декорации – все это гармонично сочетается с естественным горным пейзажем. Проект создавали специалисты с 20-летним опытом работы, а потому все 3500 кв. м площади пропитаны особой атмосферой красоты и гармонии японских садов.

Почему стоит посетить мини-гольф "Золотые ворота"?

Мини-гольф "Золотые ворота" – это не просто игра, это целое приключение для всей семьи или компании друзей. Здесь вы сможете попробовать новую игру на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями.

Мини-гольф "Золотые ворота" / Фото предоставлены компанией

С какого возраста можно поиграть в мини-гольф?

Мини-гольф представляет собой более простую и доступную версию полноценной игры, не требуя при этом специальных навыков, знаний и подготовки. Поэтому поиграть сможет каждый желающий в возрасте от 3 до 90 лет.

Где находятся "Золотые ворота"?

Развлекательный, семейный мини-гольф "Золотые ворота" находится между озером Ая и "Бирюзовой Катунью", рядом с туристическим комплексом "Золоторудная". От игровой зоны – 9 км, от "Бирюзовой Катуни" – 15 км.

Когда состоится праздничное открытие?

Мини-гольф уже открыт для посетителей с 15 июля.

А праздничное открытие пройдет 23 июля 2024 года в 13:00. Гостей ждут веселые конкурсы, розыгрыши и увлекательные активности для детей и взрослых. Приходите попробовать свои силы и интересно провести время.

"Золотые ворота" – это место, где каждый момент превращается в приключение, а каждый удар клюшкой становится возможностью создать незабываемые воспоминания.

Мини-гольф "Золотые ворота"

Адрес: Алтайский край, Алтайский район, Айский тракт, 40

Тел.: +7-903-996‑96‑41‬

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