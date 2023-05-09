Попавшая в клуб по общению с инопланетянами сибирячка таинственно исчезла с сыном

Их местоположение неизвестно уже почти месяц

09 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полиция ищет 43-летнюю женщину и её 11-летнего сына, местоположение которых неизвестно с 14 апреля. В тот день горожанка с ребёнком вышла из съёмной квартиры на улице Высоцкого и исчезла, пишет "КП-Новосибирск".

Первым забил тревогу проживающий в доме напротив экс-супруг горожанки, который периодически навещал сына. Его насторожило, что в их квартире по вечерам не горел свет, а дверь больше никто не открывал.

Подключившиеся к поискам полицейские вышли на некий воронежский оздоровительный центр духовного и физического развития "Кассиопея", создатели которого утверждают, что через "контактера" говорят с инопланетянами. Сведения об этом проекте правоохранители нашли в планшете ребёнка пропавшей. Она планировала приехать в центр, но там она так и не появилась, в филиале центра в Новосибирске её тоже не видели, пояснил руководитель "Кассиопеи" Максим Русан.

"Как я понимаю, она поссорилась с роднёй. Они, судя по всему, были категорически против её увлечений духовными знаниями. Соответственно, она могла назло им сказать, что едет к нам. Есть информация, что она брала билеты до Воронежа. Но не доехала до него, это точная информация. Сдала билеты", – добавил он.

Русан отметил, что попросил людей, связанных с поиском, дать обратную связь "на духовном уровне" и во всех ответах "проскальзывает какой-то частный жилой дом" "не очень далеко от Новосибирска". При этом в большинстве ответов женщина и ребёнок живы. Полиция тем временем работает в офисах этого центра. Женщину с ребёнком искали и в Воронеже, и в Новосибирске.