Попугай помог мошенникам обмануть на Алтае девушку с "добрыми руками"
Аферисты предложили отправить птичку службой специальной доставки животных
04 июля 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули жительницу Новоалтайска, предложив ей попугая, сообщает региональное МВД.
"На одной из страниц с объявлениями в интернете нашла объявление о том, что попугая Жако отдают в добрые руки. Стала переписываться с человеком, разместившим объявление. Незнакомец сообщил, что находится в Новосибирской области и предложил отправить попугая службой специальной доставки животных", - рассказали в ведомстве.
Девушка согласилась. Ей выслали ссылку на оплату доставки, по которой она перешла и перевела 2,7 тыс. рублей.
Через несколько дней продавец сообщил, что передумал отсылать попугая, так как решил отдать его своей маме. Поэтому нужно перейти по ссылке и оформить возврат денег.
Девушка, следуя инструкции, внесла все необходимые данные и с карты снялись еще 2,5 тыс. рублей. После этого она поняла, что ее обманули.
Ранее житель Рубцовска хотел купить попугая и также стал жертвой мошенников.
11:10:06 04-07-2025
Ох уж эти любители халявных попугаев
11:12:37 04-07-2025
Просто возврат в не ту сторону сработал
17:41:27 04-07-2025
Гость (11:12:37 04-07-2025) Просто возврат в не ту сторону сработал... Всегда всё нормально было и вот на тебе, щас ссылку кину на возврат денег неверно переведенных по несработавшему возврату денег перечисленных за попугая и денег перечисленных за попугая и не переведенных возвратом. ))
21:49:40 04-07-2025
С попугаем-то что? Мы волнуемся
00:39:29 05-07-2025
кукушка купила попугая