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Попугай помог мошенникам обмануть на Алтае девушку с "добрыми руками"

Аферисты предложили отправить птичку службой специальной доставки животных

04 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Попугай / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Попугай / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули жительницу Новоалтайска, предложив ей попугая, сообщает региональное МВД.

"На одной из страниц с объявлениями в интернете нашла объявление о том, что попугая Жако отдают в добрые руки. Стала переписываться с человеком, разместившим объявление. Незнакомец сообщил, что находится в Новосибирской области  и предложил отправить попугая службой специальной доставки животных", - рассказали в ведомстве.

Девушка согласилась. Ей выслали ссылку на оплату доставки, по которой она перешла и перевела 2,7 тыс. рублей. 

Через несколько дней продавец сообщил, что передумал отсылать попугая, так как решил отдать его своей маме. Поэтому нужно перейти по ссылке и оформить возврат денег. 

Девушка, следуя инструкции, внесла все необходимые данные и с карты снялись еще 2,5 тыс. рублей. После этого она поняла, что ее обманули.

Ранее житель Рубцовска хотел купить попугая и также стал жертвой мошенников.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

Мошенники Новоалтайск Птицы

Комментарии 5

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Гость

11:10:06 04-07-2025

Ох уж эти любители халявных попугаев

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Гость

11:12:37 04-07-2025

Просто возврат в не ту сторону сработал

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гость

17:41:27 04-07-2025

Гость (11:12:37 04-07-2025) Просто возврат в не ту сторону сработал... Всегда всё нормально было и вот на тебе, щас ссылку кину на возврат денег неверно переведенных по несработавшему возврату денег перечисленных за попугая и денег перечисленных за попугая и не переведенных возвратом. ))

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Гость

21:49:40 04-07-2025

С попугаем-то что? Мы волнуемся

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Гость

00:39:29 05-07-2025

кукушка купила попугая

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