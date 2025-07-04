Попугай помог мошенникам обмануть на Алтае девушку с "добрыми руками"

Аферисты предложили отправить птичку службой специальной доставки животных

04 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Попугай / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули жительницу Новоалтайска, предложив ей попугая, сообщает региональное МВД.

"На одной из страниц с объявлениями в интернете нашла объявление о том, что попугая Жако отдают в добрые руки. Стала переписываться с человеком, разместившим объявление. Незнакомец сообщил, что находится в Новосибирской области и предложил отправить попугая службой специальной доставки животных", - рассказали в ведомстве.

Девушка согласилась. Ей выслали ссылку на оплату доставки, по которой она перешла и перевела 2,7 тыс. рублей.

Через несколько дней продавец сообщил, что передумал отсылать попугая, так как решил отдать его своей маме. Поэтому нужно перейти по ссылке и оформить возврат денег.

Девушка, следуя инструкции, внесла все необходимые данные и с карты снялись еще 2,5 тыс. рублей. После этого она поняла, что ее обманули.

Ранее житель Рубцовска хотел купить попугая и также стал жертвой мошенников.