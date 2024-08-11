Популярный продукт может помочь при диабете II типа

Его лучше запекать в кожуре с минимальным количеством соли и масла

11 августа 2024, 10:45, ИА Амител

Картофель / Фото: pxhere.com/ru/photo/548417

Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе провели исследование, которое показало, что правильно приготовленный картофель может быть полезен для людей с диабетом 2 типа. В эксперименте с участием 24 добровольцев одна группа ежедневно получала по одной запеченной картофелине, а другая – белый рис. Исследование длилось 12 недель.

У участников, которые употребляли картофель, наблюдалось умеренное снижение уровня глюкозы в крови, улучшился, произошли изменения в организме: увеличилась окружность талии, снизилась частота сердечных сокращений. Кожура картофеля, богатая калием и резистентным крахмалом, способствует нормализации уровня глюкозы в крови.

Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, его лучше запекать в кожуре с минимальным количеством соли и масла. Важно сочетать его с белковыми продуктами и овощами.

Таким образом, картофель вполне может стать полезным дополнением к питанию людей с диабетом 2 типа, помогая контролировать уровень сахара в крови и улучшая общее состояние здоровья. Но перед внесением изменений в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с эндокринологом.