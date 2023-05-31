Сделали для вас крутую подборку ресторанов и банкетных залов

31 мая 2023, 13:30, ИА Амител

Зал Riche в "Роял Парке" / Фото: apriori-barnaul.ru

Близится лето, а с ним и пора праздников и торжеств. Выпускные, свадьбы, дни рождения и ещё много других поводов для веселья и кутежа. Если намечается праздник – семейный, дружеский или корпоративный, – место для мероприятия стоит выбирать заранее. Редакция amic.ru сделала небольшую подборку отличных банкетных залов и ресторанов для празднования вашего события.

Самый центр

Хочется гулять с размахом в самом центре города? Так, чтобы и добраться всем было удобно, и прогуляться потом можно. Вариантов много:

Дом-ресторан "Ползуновъ"

Роскошный ресторан с изысканной кухней народов России и шикарным интерьером со множеством антиквариата, бильярдом, лаундж-зоной и караоке.

Красноармейский пр., 112, +7 (3852) 25-25-17

Банкетный зал "Версаль"

Стильный банкетный зал с европейской и русской кухней вместимостью до 90 человек. Отдельный вход, удобная парковка. Оформление зала и час на лимузине в подарок от заведения.

ул. Интернациональная, 116, 8 (3852) 533-779

Банкетный зал "Да Винчи"

Это, возможно, самое романтичное место в Барнауле для свадебного торжества. Удивительный интерьер в стиле лофт, сервировка, каждый элемент декора создаёт неповторимую атмосферу. Разнообразное банкетное меню, стильный зал, внимательное обслуживание и приятные бонусы для молодожёнов. А ещё здесь есть ВИП-зал.

Социалистический пр., 34, 8 (3852) 25-21-77

Дом-ресторан “Ползуновъ”

Банкетный зал "Версаль"

Банкетный зал “Да Винчи”

Банкетный зал “Да Винчи” VIP-зал





Банкетные залы в центре Барнаула / Фото: apriori-barnaul.ru

У реки

Локации на берегу Оби интересны для фото и прогулок после торжества (здесь же рядом новая набережная и Нагорный парк).

Ривер-холл "Парус"

Два просторных зала в двух уровнях, две открытые площадки с видом на реку для выездной церемонии, возможность проведения пиротехнического шоу и потрясающие фотографии.

пл. Баварина, 2а, 8 (3852) 23-54-23

Банкетный зал "Волна"

Волшебное место на берегу Оби. Есть профессиональная аппаратура и видеопроектор. Кстати, в подарок от заведения час поездки на лимузине, а ещё варианты оформления зала.

пл. Баварина, 2, 8 (3852) 23-54-23

Ривер-холл "Парус"

Банкетный зал "Волна"

Банкетные залы у реки / Фото: apriori-barnaul.ru

На природе

Есть желание уединиться? Сбежать от городской суеты подальше в лес? Дышать свежим воздухом и обнимать берёзки и ели? Тогда вам сюда:

Загородный комплекс "Прага"

Заведение располагается в тихой и уютной лесопарковой зоне, рядом с массивами ели, пихты и кедра. Спокойная, доброжелательная атмосфера, приятная музыка, качественная и разнообразная кухня и просторная летняя терраса с гриль-зоной. Отдельно есть банный комплекс на 15 человек.

ул. Тюменская, 1, +7 (3852) 23-57-23

Банкет-холл "Олимп"

Великолепная зона для выездных регистраций, волшебный номер для молодожёнов, большой банкетный зал и просто чудесные локации в парке. Фотографии здесь получаются невероятные.

Лесной тракт, 85, 8-963-506-25-25

Банкетный зал "Априори"

Это живописное место располагается на берегу Оби. Здесь можно провести церемонию на природе, сделать множество крутых фото и даже снять потрясающий фильм. Имеются две площадки для выездной регистрации, огромное количество локаций для фотосессий, детская комната. Здесь можно организовать фейерверк, огненное шоу или любое другое креативное завершение вечера. Также есть фотозона, большая парковка, профессиональное световое и звуковое оборудование.

ул. Абаканская, 3г, 8 (3852) 99-77-25

Загородный комплекс “Прага”

Банкет-холл “Олимп”

Банкетный зал "Априори"



Банкетные залы на природе / Фото: apriori-barnaul.ru

Рядом с домом

Для тех, кто не хочет далеко ехать. А в идеале – до места торжества вообще дойти пешком. Конечно, выбирайте локацию поближе к дому. Благо мест отдыха в черте города в Барнауле предостаточно.

Три шикарных зала в "Роял Парке"

Зал Amelie*

Зал Belle*

Зал Riche*

Для тех, кто по ту сторону ремонтируемого моста на Новом рынке. Шикарные стильные банкетные залы на любой вкус. Отдельная парковка, зона для курения и широкий выбор блюд и авторская кухня. Вместимость залов позволяет устроить выездную регистрацию. Помещения оснащены профессиональным современным музыкальным и световым оборудованием.

пр. Ленина, 106/1, 8 (3852) 23-61-23

Банкетный зал "Президент"

Для жителей Индустриального района. Просто огромный банкет-холл на 200 человек. В подарок от заведения часовая поездка на лимузине.

ул. Взлётная, 16, 8 (3852) 235-245

Комплекс банкетных залов "Времена года"

Малый зал

Средний зал

Большой зал

Для жителей Ленинского района. Три прекрасных зала вместимостью от 80 до 700 человек. Современная европейская и русская кухня. В залах есть всё необходимое световое и звуковое оборудование, а также мощные кондиционеры. Имеется детская комната. При заказе украшение зала и поездка на лимузине в подарок.

ул. Солнечная Поляна, 15, 8-983-383-93-33

Банкетный зал "КуКу LEXX"*

Для жителей Октябрьского района или центра. Идеально подходит для проведения мероприятий любого формата. Есть детская зона.

пр. Калинина, 1а, +7 (3852) 25-17-25

Зал "Amelie" в "Роял Парке"

Зал "Belle" в "Роял Парке"

Зал "Riche" в "Роял Парке"

Банкетный зал "Президент"

Малый зал "Времена года"

Средний зал "Времена года"

Большой зал "Времена года"

Банкетный зал "КуКу LEXX"













Банкетные залы рядом с домом / Фото: apriori-barnaul.ru

*Amelie ("Амели"), Belle ("Бель"), Riche ("Рич"), КуКу LEXX ("КуКу Лекс").

ООО "Олимпия"

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