Портал психологической помощи школьникам заработает в ближайшее время
C этим сервисом дети смогут получать помощь профессиональных психологов онлайн
12 сентября 2023, 09:35, ИА Амител
В России в ближайшее время заработает портал по оказанию психологической помощи школьникам, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на ВЭФ.
"В ближайшее время, очень скоро заработает", – сказал он агентству ТАСС.
Чиновник считает, что живое общение заменить сложно, но современная система и новые инструменты помогут разгрузить специалистов, которые трудятся непосредственно в школах.
Отметим, что система разрабатывается совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. С помощью этого сервиса школьники смогут получать помощь профессиональных психологов онлайн в закрытом режиме.
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