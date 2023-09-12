Портал психологической помощи школьникам заработает в ближайшее время

C этим сервисом дети смогут получать помощь профессиональных психологов онлайн

12 сентября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России в ближайшее время заработает портал по оказанию психологической помощи школьникам, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на ВЭФ.

"В ближайшее время, очень скоро заработает", – сказал он агентству ТАСС.

Чиновник считает, что живое общение заменить сложно, но современная система и новые инструменты помогут разгрузить специалистов, которые трудятся непосредственно в школах.

Отметим, что система разрабатывается совместно с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. С помощью этого сервиса школьники смогут получать помощь профессиональных психологов онлайн в закрытом режиме.