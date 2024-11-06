Портфель факторинга малого и среднего бизнеса на Алтае в ПСБ вырос в два раза

Удвоение произошло с начала 2024 года

06 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KGWFT

Бизнесмен. Гаджеты / Фото: Freepik

ПАО "Промсвязьбанк" в Алтайском крае удвоил факторинговый портфель за десять месяцев 2024 года. В сравнении с тем же периодом прошлого года клиентская база выросла на 20%.

Продукты факторинга составляют почти треть кредитного портфеля клиентов ПСБ из сегмента малого и среднего бизнеса. Среди новых клиентов – пищевая промышленность, торговые предприятия, представители агропромышленного комплекса и транспортной отрасли. Малый бизнес выбирает как традиционные, так и новые форматы – ABL-факторинг и автофакторинг. Например, спрос на автофакторинг среди дистрибьюторов специализированной техники и транспортных средств вырос в два раза.

В крае основную часть – более 80% портфеля факторинга ПСБ – составляет агентский факторинг. Им пользуются средние и крупные компании, работающие с широким кругом поставщиков: сельскохозяйственные производители, компании топливного сектора, производители машин и оборудования, а также оптовые предприятия, торгующие непродовольственными товарами.

"Факторинг от ПСБ позволяет бизнесу эффективно управлять денежными потоками, наращивая товарооборот, прибыльность и ликвидность. Это содействует увеличению популярности финансового инструмента со стороны компаний малого и среднего бизнеса Алтайского края. Мы видим также рост спроса на ABL-факторинг, который позволяет получить банковские средства без залога еще быстрее – по скоринговой системе рассмотрения", – рассказала директор Алтайского филиала ПСБ Ольга Ермолова.

ПАО "Промсвязьбанк"

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