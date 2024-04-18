Портфель проектного финансирования банка "Дом.рф" превысил 6 трлн рублей

Он позволит возвести еще 74 млн кв. м жилья

18 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Дом. Чертежи. Финансирование / Фото: freepik.com

Портфель проектного финансирования банка "Дом.рф" достиг отметки 6 трлн рублей. Объем новых сделок по итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го вырос на 78% и составил 505 млрд рублей.

Всего с использованием средств банка уже построено 9,3 млн кв. м, а текущий портфель позволит профинансировать и возвести еще 74 млн кв. м. При этом 63% приходится на жилищные проекты за пределами столичной агломерации – это более 46 млн кв. м.

"Банк "Дом.рф" входит в тройку лидеров по объемам кредитования застройщиков и продолжает активно наращивать свою долю на рынке проектного финансирования. Первый квартал текущего года стал рекордным по количеству подписанных сделок для Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. В этот период банк впервые заключил сделки с девелоперами в Карачаево-Черкессии, Бурятии и Мурманской области", – сказал вице-президент банка "Дом.рф" Антон Медведев.

По его словам, банк нацелен на дальнейшее расширение географии бизнес-присутствия и заинтересован в развитии сотрудничества с девелоперами. Практика показывает, что это способствует повышению конкуренции и, как следствие, – доступности проектного финансирования.

По данным портала "Наш.дом.рф" на 17 апреля 2024 года, в России строят более 108 млн кв. м жилья, из них свыше 96% – с использованием счетов эскроу.