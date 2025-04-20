Порядка 14 тысяч человек остались без света в Ялте

В сетях "Крымэнерго" произошло "технологическое нарушение"

20 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Порядка 14 тысяч человек остались без электричества в Ялте в нескольких населенных пунктах Крыма, сообщили ТАСС в ГУП "Крымэнерго". Прокуратура республики организовала проверку, отметили в Telegram-канале ведомства.

"Порядка 14 тысяч абонентов отключены в Ялте и нескольких населенных пунктах городского округа", – указали в ГУП "Крымэнерго".

Ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин писал в своем Telegram-канале о 12,3 тысячи абонентов в Ялте, Виноградном и Массандре, оставшихся без электроэнергии из-за технологического нарушения в сетях.

В прокуратуре Крыма оценят деятельность органов "по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ".