Порядок ремонта многоквартирных домов могут изменить в России

Авторы инициативы считают, что это поможет исключить иррациональные траты при ремонте

15 ноября 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Законопроект о проведении техобследования многоквартирных домов перед ремонтом приняли во втором чтении в Госдуме. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно инициативе, перед тем как начинать ремонт здания, оно будет проходить осмотр, чтобы установить реальный уровень износа.

Авторы проекта считают, что его реализация позволит снизить уровень нерациональных трат на ремонт ветхих домов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Владимир Кошелев заявил, что тратить деньги на ремонт домов, которые непригодны для жилья, недопустимо.

Проводить обследование домов смогут только юрлица, а деньги на их работу будут предусмотрены региональными бюджетами.