Порывистый ветер и гололедица. О погоде в Алтайском крае 6 марта

Днём ожидаются мокрый снег и метели

06 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае днём 6 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По югу местами воздух прогреется до +7 градусов. Небольшой, по востоку местами умеренный снег, мокрый снег, метели, возможны гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.