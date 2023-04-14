Порывистый ветер и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 14 апреля

Местами воздух прогреется до +18 градусов

14 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае днём 14 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по северо-востоку будет холоднее – от +7 до +12 градусов.

Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 /с.