Порывы ветра и осадки. О погоде в Алтайском крае 18 января

В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, мокрый снег

18 января 2025, 06:01, ИА Амител

Погода преподнесет неприятный сюрприз жителям региона / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.