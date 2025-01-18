Порывы ветра и осадки. О погоде в Алтайском крае 18 января
В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, мокрый снег
18 января 2025, 06:01, ИА Амител
Погода преподнесет неприятный сюрприз жителям региона / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от -3 до -5 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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