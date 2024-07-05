Поселок будущего. Под Барнаулом начинают строить коттеджный ЖК с городским комфортом

Поселок будут осваивать этапами, последний завершат в 2028 году

05 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KUF2g

Презентация и открытие ЖК "Ботаника" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бульвар, часовня, школа, детсад, спортцентр – нет, речь не идет о застройке очередного квартала в Барнауле. Все эти объекты запланированы в суперпоселке Ботаника, расположенном в Первомайском районе, в 15 км от краевого центра. 1 июля состоялось торжественное открытие микрорайона, который уже томится в ожидании строителей. Мероприятие прошло в рамках выездного заседания Алтайской промышленной палаты. Для компании "Фирсова Слобода", которая развивает Ботанику, это уже седьмой проект, однако он станет самым масштабным и длительным: на освоение квартала в 1200 домовладений девелопер потратит более пяти лет. Впрочем, и застройщики, и риелторы, и представители власти уверены: проект станет успешным, ведь ежегодно все больше людей перебираются из квартир в частные дома.

Инженерные блага

В 2007 году, когда компания "Фирсова Слобода" начала осваивать одноименный поселок в Первомайском районе на 130 домовладений, в успех проекта мало кто верил. Однако именно этот микрорайон положил начало шести другим проектам фирмы. Сейчас девелопер завершает работу в ЖК "Палитра" и параллельно осваивает ЖК "Ботаника".

Одно из принципиальных отличий нового микрорайона от других поселков в том, что участки продавали только застройщикам. Это было сделано, чтобы избежать спекуляций при перепродаже земель. Наделы достаются строителям в максимально подготовленном виде.

"Участки второго пускового комплекса "Ботаника" реализовали с аукциона: 175 участков были поделены на лоты и выставлены на торги. Мы и дальше планируем идти этим же путем", – отметил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

В Ботанике инвестор большое внимание уделяет инженерной инфраструктуре: сети электроснабжения и связи проложены под землей. Это удобнее, надежнее и эстетичнее, чем прокладка кабеля по опорам, но в три раза дороже.

В новом ЖК появятся два водозабора – это система, которая позволяет поставлять в дома чистую воду. Она включает в себя две скважины, очистные сооружения, резервуар чистой воды, насосную станцию, дизель-генератор на случай отключения электричества. Еще одно принципиальное отличие Ботаники – в системе уличного освещения. Так как в поселке не будет опор ЛЭП, на которые можно повесить фонари, появятся специальные торшеры.

На низком старте

Социальной инфраструктуре ЖК позавидует любой городской квартал. Здесь запланирован частный детский сад (застройщик уже ведет переговоры с инвестором), начальная школа, медучреждение, спортивный клуб, несколько детских игровых площадок, бульвар, часовня, как некая архитектурная доминанта, три пешеходные аллеи.

"Дороги и сети первого пускового комплекса уже завершены, завтра застройщики заходят на подготовленные участки. В 2025 году запланировано завершение строительства дорог и сетей второго пускового комплекса (380 домовладений). На строительство домов у застройщиков отведен год: пока дороги отсыпаны щебнем, через год здесь будет уложен асфальт, и проезд большегрузов со стройматериалом будет закрыт. Конечно, появится площадка для перегрузки, но так мы стимулируем застройщиков строить быстро", – отметил Михаил Кочетов.

Строительство ЖК будет разбито на четыре этапа и рассчитано до 2028 года. Тогда компания закончит третью аллею, завершит благоустройство парковых зон, сдаст медучреждение. Уже сейчас первая очередь поселка готова к заезду большегрузов: участки выровнены, дороги отсыпаны гравием, сделана водоотводная система, проложены водопропускные трубы.

Площадка ЖК "Ботаника" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Территория комфорта

Комплексный подход в строительстве – главный принцип, на который опирается "Фирсова Слобода" при реализации поселка. Руководитель бюро MDVA Дмитрий Индюков (компания разрабатывает архитектурный проект общественных зон) отмечает: сейчас семьи, выбирая дом за городом, большое внимание уделяют социальным благам. Ботаника в этом смысле и пионер, и образец.

"Общественные пространства сегодня важны для восприятия будущими жителями той территории, в которой они будут находиться. Процесс жизни в поселках разнообразный: кто-то сюда приезжает-уезжает, кто-то находится постоянно, кто-то живет и работает. Территории застраиваются широко, а точки притяжения остаются в городе. Эти точки и объекты бытового обслуживания нужно создавать здесь. Это увеличивает комфорт, значит, увеличивает заинтересованность людей в этих территориях", – отметил он.

Председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты в сфере строительства Марина Ракина добавила: проекта, подобного Ботанике, пока нет в регионе. А потому Алтайская ТПП всецело поддерживает развитие поселка.

Площадка ЖК "Ботаника" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Это команда (компания "Фирсова Слобода". – Прим. ред.), которая делает уникальный продукт: комплексное освоение территории частными руками, которое задает тон всему нашему рынку индивидуального жилищного строительства. Это та команда, у которой стоит учиться", – отметила она.

Ботаника в цифрах

Общая площадь поселка – 174 га;

общая площадь участков – 100 га;

площадь рекреационной зоны – 26 га;

площадь общественно-деловой застройки – 6 га;

протяженность внутрипоселковых дорог – 24 км;

протяженность сетей водоснабжения – 34 км;

протяженность сетей газоснабжения – 30 км;

протяженность сетей электроснабжения – 120 км.

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