Поселок на границе с Алтаем атакуют канадские волки, которых развел местный житель

Животные не боятся людей и нападают на домашнюю птицу

23 июня 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: КП-Новосибирск

Поселок Сузун в Новосибирской области не может спокойно спать из-за стай черных канадских волков, которые гуляют по улицам. Как сообщает "КП-Новосибирск", хищники не из леса – уже несколько лет их держит местный житель. Животные не боятся людей и нападают на домашнюю птицу.

Разведением волков занимался пенсионер по имени Разжаб. Он мечтал создать в поселке бесплатный контактный зоопарк, однако соседи его не понимали. Даже обращался к властям – но его письма оставались без ответа.

"Я разводил свиней и обезьян, крокодилов, страусов, змей. Всех распродал по дешевке: не на что стало содержать. Да и кругом одни завистники и недоброжелатели. Приносили мне бездомных собак и кошек, зная, что у меня душа не позволит их бросить. 57 собак и 43 кошки было, но и их распродал тоже. Остались только волки, пять штук", – рассказал он.

Документов на содержание у него нет – они якобы сгорели при пожаре. Однако Разжаб признал, что волки принадлежат ему – он купил еще их 10 лет назад, до того, как закон запретил держать диких животных дома. Самих волков он кормит достаточно – еду для них дает местный предприниматель. Регулярно моет их и следит. Однако бегающие по улице волки ему не принадлежат.

Жители Сузуна считают иначе. По их словам, хозяин за ними не следит, а те приносят жителям проблемы. Возможно, он выпускает их "погулять", а сам отказывается отдавать животных.

"Ведь человек нигде не работает, живет один, сам себе на уме. И никто не знает, сколько волков на самом деле. Вечером их в вольерах сидит пять, на следующий день – уже больше. Начали у нас драть кур, таскать гусей. Людей пугают, бабушкам и детям страшно", – поделилась местная жительница.

В областном Минприроды заявили, что сейчас волки за Разжабом не числится. В первую очередь – нет документов. Во вторую – назвать их домашними сложно. Сейчас в Новосибирской области действует указ о регулировании численности волков, однако он действует лишь в охотничьих угодьях. По этой причине сейчас власти решают, какие еще меры нужно принять.