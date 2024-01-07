Посетители бара в Барнауле подрались на дороге в ночь на Рождество

"Битва" прошла прямо на проезжей части

07 января 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая драка произошла на проспекте Строителей в Барнауле утром 7 января. Информацию об этом разметили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". Драка случилась около 4 утра, ее устроили посетители бара "808". В какой-то момент ее участники вышли на дорогу и перекрыли движение автомобилей.

"Разбудили всех и не давали спать. Дрались прям на дороге", – рассказала участница сообщества Елизавета.

Других подробностей пока нет. В ГУ МВД по Алтайскому краю также пока не комментировали произошедшее.