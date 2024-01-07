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Посетители бара в Барнауле подрались на дороге в ночь на Рождество

"Битва" прошла прямо на проезжей части

07 января 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая драка произошла на проспекте Строителей в Барнауле утром 7 января. Информацию об этом разметили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". Драка случилась около 4 утра, ее устроили посетители бара "808". В какой-то момент ее участники вышли на дорогу и перекрыли движение автомобилей.

"Разбудили всех и не давали спать. Дрались прям на дороге", – рассказала участница сообщества Елизавета.

Других подробностей пока нет. В ГУ МВД по Алтайскому краю также пока не комментировали произошедшее.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

12:49:47 07-01-2024

Бары возле жилых домов - это шедевр! Или надежда на то, что добрые и воспитанные посетители никогда так не будут делать?!

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Гость

00:39:43 08-01-2024

Гость (12:49:47 07-01-2024) Бары возле жилых домов - это шедевр! Или надежда на то, что ... Где там жилые дома? Через широченный проспект если только?

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Гость

13:26:09 07-01-2024

Православные гуляния! Кулачные бои вообще наша история, грешно осуждать

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Гость

19:16:50 07-01-2024

В какой-то момент ее участники вышли на дорогу и перекрыли движение автомобилей./// А там прям час пик в это время))

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Гость

11:45:39 08-01-2024

Бухают, дерутся, а кто-то там. Дурдом, ...

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