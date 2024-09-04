Посетители острова Эпштейна боятся, что Трамп может назвать их имена

Одна из пострадавших заявила, что там бывали крайне влиятельные мужчины

04 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Влиятельные люди, посещавшие остров финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и умершего в тюрьме, находятся в панике из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать их имена. Об этом сообщает газета Mirror.

"Люди очень нервничают... Они сейчас будут в слепой панике... Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей", – заявила одна из женщин, пострадавших от Эпштейна.

По ее словам, некоторые из побывавших на острове мужчин чрезвычайно могущественны и постарались, чтобы об их связи с Эпштейном не узнала широкая общественность. Если же Трамп вернется, то их дни будут полностью сочтены, считает потерпевшая.

В статье отмечается, что в числе тех людей, чьи имена может сделать публичными Трамп в случае своего избрания, несколько известных британцев. При этом Mirror не указывает, кого она может иметь в виду.