Синоптики рассказали, какая погода будет в регионе до 10 апреля

04 апреля 2024, 15:26, ИА Амител

Ранняя весна. Фото: unsplash.com / Go to Biegun Wschodni's profile Biegun Wschodni

Потепление передают синоптики в Алтайском крае в период с 5 по 7 апреля. В эти даты ночью столбики термометров покажут от -2 до +6°С, а днем воздух прогреется до +14...+19°С. В предгорьях в воскресенье температуры будут еще выше — тут ожидается +22°С. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"С установлением антициклона в регионе погода будет спокойная и преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Днем воздух будет хорошо прогреваться. Но в первой половине новой рабочей недели придет похолодание: дневные температуры понизятся на 4-5 градусов, пройдут небольшие дожди," — рассказала синоптик.

Начиная с 8 по 10 апреля ночью ожидается, по предварительным данным, от 0 до +5°С, днем температура будет колебаться от +6 до +12°С.