Пошла жара. Мощная волна тепла накроет Алтайский край в середине ноября

На фоне аномально высоких для ноября температур снежный покров может полностью растаять

10 ноября 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Существенное потепление прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 16 по 18 ноября. В эти дни местами столбики термометров могут подняться до +10...+12 градусов. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"К нам приближается юго-западный циклон, который во второй половине следующей недели принесет с собой мощный вынос тепла, нетипичный для ноября. С ним дневные температуры повысятся на 4-6 градусов. По южным районам, по предварительным прогнозам, воздух прогреется до +10...+12°С", – сообщила специалист.

Такая аномальная для ноября "жара" сохранится в Алтайском крае до следующего воскресенья. За это время снежный покров может полностью исчезнуть на большей части региона.

"Уже несколько дней у нас стоит оттепель, и по югу, юго-западу снег уже полностью растаял. На данный момент максимальная высота снежного покрова (15-16 см) фиксируется в Тальменке, Тогуле, Заринске, Барнауле, но на фоне надвигающегося потепления он может разрушиться и здесь", – отмечает Наталия Кобякова.

Резкое похолодание синоптики ожидают в Алтайском крае днем 19 ноября.