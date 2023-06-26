"Пошла жара": в "Планете Ку" прошла крутая вечеринка Filatov&Karas

"Потусить" на концерте собралось большое количество барнаульцев

26 июня 2023, 17:50, ИА Амител

Концерт Filatov&Karas в "Планете Ку" / Фото предоставлено компанией

В минувшую субботу, 24 июня, барнаульцы собрались на модной концертной площадке города, чтобы спеть, станцевать и "почиллить"*. В "Планете Ку" для них выступала одна из самых ротируемых групп по радио Filatov&Karas*. Кстати, это был их первый концерт в Барнауле.

Несмотря на то, что зажигательные артисты здесь выступали впервые, они знатно "прокачали" зал и исполнили свои, полюбившиеся многим, хиты:

"Возьми мое сердце";

"Будущие мамы 2.0";

"Amore Море, Goodbye*";

"Движ";

"Мимо меня" и другие.

















Концерт Filatov&Karas в "Планете Ку" / Фото предоставлены компанией

"Все было супер", – отзываются фанаты.

Кстати, Filatov&Karas стали группой года-2023 (по версии Новое Радио AWARDS*), они выпустили мультиплатиновый электронный музыкальный проект (13 синглов), участвовали в крупнейших мировых фестивалях (Tomorrowland*, EXIT*, Tinderbox*, The Weekend Festival* и других). А еще у них уже четыре "Золотых Граммофона" и множество других наград.

"Планета Ку" уже не первый раз собирает большое количество гостей на своих мероприятиях. Так недавно здесь прошел концерт "Дискотека 90-х", на котором выступили Света, группы "Краски", "Фактор-2" и "Вирус". Отдохнуть на супервечеринку тогда пришло две тысячи гостей.

Концерт Filatov&Karas в "Планете Ку" / Фото: предоставлено компанией

* Почиллить – отдохнуть, расслабиться, Filatov&Karas ("ФилатовЭндКэрас"); Amore Море, Goodbye ("Аморе Море, Гудбай"), AWARDS ("Эвордс"), Tomorrowland ("ТуморроуЛэнд"), EXIT ("Экзит"), Tinderbox ("Тиндербокс"), Weekend Festival ("Уикенд Фестиваль").

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