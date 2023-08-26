После "Фукусимы" не верят. Почему мир беспокоит сброс зараженной воды в океан?

Япония сливает в Тихий океан радиоактивную воду, не посвящая соседей в подробности

26 августа 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: кадр из видео YouTube-канала "Chepolinko - Жизнь в Японии"

Вспыхнувший в тихоокеанском регионе скандал со сбросом Японией в мировой водоем радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" сразу вышел за рамки экологии и перерос в политический конфликт. Реакция на него в самой стране восходящего солнца и за ее пределами стала отражением непростых геополитических процессов в этой части земного шара и очертила возможные конфликтные зоны недалекого будущего.

Токио предлагает поверить на слово

Сброс воды с "Фукусимы" начался 24 августа, передавал японский телеканал NHK, который показал некоторые фрагменты процедуры сброса и сообщил, что происходил он в здании сейсмоизоляции внутри АЭС. Как сообщило РБК, сотрудники станции занимались смешиванием очищенной воды с морской (поскольку полная очистка от радиоактивных элементов невозможна, нужно понизить уровень концентрации трития), после чего отправляли воду в специальный резервуар, из которого она шла в подводный туннель, а затем устремлялась к выходу в километре от берега, после чего уже сливалась непосредственно в океан. Всего планируется сбросить более 1 млн тонн воды в течение от 30 до 40 лет.

Стоит напомнить, что радиоактивная вода использовалась для охлаждения трех ядерных реакторов, расплавившихся после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011-го, названной самой крупной ядерной аварией в мире после чернобыльской (случилась в 1986-м). Тогда из района катастрофы было эвакуировано более 160 тысяч человек.

По словам ведущего научного сотрудника Института океанологии имени Петра Ширшова, кандидата биологических наук Филиппа Сапожникова, теоретически опасности для российских территориальных вод и экосистемы океана не просматривается.

"Если верить данным японской стороны, в тех объемах воды, что должны быть слиты, в той пропорции разбавления воды и объемах содержания в ней радиоактивных материалов, а также заявленного времени, то угрозы это не представляет. Но, повторю, если доверять сведениям, предоставленным Японией", - подчеркнул он amic.ru.

Держаться научного подхода

Следует напомнить, что решение о сливе радиоактивной воды после очистки было принято японским правительством 13 апреля 2021 года. Тогдашний премьер-министр страны Есихиде Суга назвал утилизацию воды "неизбежной проблемой". Компании-владельцу АЭС Tokyo Electric Power Co. На подготовку было дано два года.

Пришедший Суге на смену в сентябре того же 2021-го глава кабмина Фумио Кисида позднее подтвердил намерение освободиться от воды с атомной станции. Уже тогда министерство иностранных дел КНР выразило беспокойство решением Токио, заявив, что оно принято "без всесторонних консультаций с соседними государствами и международным сообществом" и предложил "придерживаться научного подхода". Недовольство высказали и в Южной Корее.

Зато в Вашингтоне план японцев одобрили. Не усмотрели в сбросе воды ничего дурного и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Тем временем, в японской столице у главного офиса компании Tokyo Electric Power Co. Прошла акция протеста против сброса аварийной воды в океан, сообщает РИА Новости. Участники заявили как раз о недоверии данным правительства страны, касающихся данной процедуры.

"Мы испытываем гнев в отношении того, что решение о сбросе принято без согласия людей... Скрывают данные, задерживают информацию – как им можно верить?" - заявил в своем выступлении представитель комитета "Прощайте, АЭС!".

Впрочем, протесты в Японии не идут ни в какое сравнение с негодованием соседей - Китая, КНДР и Южной Кореи. По словам Филиппа Сапожникова, недовольство объясняется прежде всего тем, что в Токио не пожелали допустить внешних наблюдателей за процессом сброса воды. Кроме того, не так далеко от участков, где идет сброс радиоактивной воды и ее следование по течению, до опускания на дно, ведется лов рыбы компаниями и частными лицами из Китая, Северной и Южной Кореи.

Тяжесть трития и азиатское "мини-НАТО"

Пекин потребовал от Токио прекратить эти "ошибочные действия". Китайский МИД указал, что японская сторона не предоставила свидетельств обоснованности своих действий и "переложила риски на весь мир", поэтому "стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана".

Впрочем, гневными заявлениями в Поднебесной не ограничились. Как пишет британская газета The Guardian, таможенное управление Китая ввело запрет на импорт японских морепродуктов после начала слива радиоактивных вод. Издание пишет, что критики процедуры указывают, что "отсутствие достоверных сведений не позволяет говорить об отсутствии угрозы от трития для здоровья человека или морской среды".

Филипп Сапожников напомнил, что тритий — изотоп водорода, причем довольно тяжелый.

"Молекулы воды с его содержанием, соответственно, очень тяжелые, поэтому вода с его содержанием будет тонуть, постепенно рассеиваясь в водах и оседая ко дну. Воду с радиоактивными элементами течение будет нести в восточном направлении", - пояснил он.

Демонстрации протеста прошли в Южной Корее. В Сеуле полиция арестовала участников акции, попытавшихся проникнуть на территорию японского посольства. Кстати, южнокорейское руководство, еще два года назад раскритиковавшее планы Токио, на сей раз проявило сдержанность. Руководство страны заявило, что "принимает научные обоснования, лежащие в основе сброса, однако воздержалась от публичной поддержки позиции Японии из-за общественного беспокойства", пишет The Guardian.

Впрочем, понимание со стороны Сеула может быть вызвано усилиями Вашингтона по формированию своеобразного азиатского "мини-НАТО" с участием США, Японии и Южной Кореи, о чем довольно продолжительное время говорят в экспертном сообществе.

Что касается российской реакции, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила : Москва внимательно следит за ситуацией и надеется, что "правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, использовавшейся для охлаждения реактора АЭС "Фукусима-1", на состояние окружающей среды, предоставив всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса", приводит высказывание РИА Новости.