После лобовой аварии в Топчихе один из водителей скрылся с места происшествия
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи
19 октября 2026, 07:46, ИА Амител
В селе Топчиха Алтайского края произошло лобовое столкновение, после которого одного из участников аварии увезли в больницу, а второй, по предварительным данным, скрылся с места происшествия. Очевидцы утверждают, что покинувший место ДТП человек мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Авария произошла около 21:30 неподалеку от бара "Хмельнов". По информации очевидцев, транспортные средства столкнулись лоб в лоб. После происшествия на место прибыла бригада скорой помощи.
Одного из участников ДТП медики доставили в больницу города Алейска. Какие травмы он получил и в каком состоянии находится, пока неизвестно.
Другой участник ДТП, как утверждается в публикации, покинул место аварии. Свидетели предполагают, что он был пьян, однако официального подтверждения этой информации нет. Также пока не установлено, кто стал виновником столкновения.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС. Информации о задержании скрывшегося участника аварии и причинах ДТП на данный момент не поступало.
Комментарии 0