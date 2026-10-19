После лобовой аварии в Топчихе один из водителей скрылся с места происшествия

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи

19 октября 2026, 07:46, ИА Амител

Жесткое ДТП в Топчихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В селе Топчиха Алтайского края произошло лобовое столкновение, после которого одного из участников аварии увезли в больницу, а второй, по предварительным данным, скрылся с места происшествия. Очевидцы утверждают, что покинувший место ДТП человек мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Авария произошла около 21:30 неподалеку от бара "Хмельнов". По информации очевидцев, транспортные средства столкнулись лоб в лоб. После происшествия на место прибыла бригада скорой помощи.

Одного из участников ДТП медики доставили в больницу города Алейска. Какие травмы он получил и в каком состоянии находится, пока неизвестно.

Другой участник ДТП, как утверждается в публикации, покинул место аварии. Свидетели предполагают, что он был пьян, однако официального подтверждения этой информации нет. Также пока не установлено, кто стал виновником столкновения.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС. Информации о задержании скрывшегося участника аварии и причинах ДТП на данный момент не поступало.