После жары на Алтай вновь вернется плохая погода с обильными дождями и снегом
Жителей края ожидает весьма мрачная в плане погоды неделя
22 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Жителей Алтайского края после нескольких дней летней жары вновь ждет испытание плохой погодой: столбики термометров покажут или чуть выше отметки 10 градусов, или даже опустятся ниже. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
На этой неделе в Алтайском крае жарко, можно сказать, по-летнему. В пятницу, 23 мая, будет +32 градуса – и это, согласно прогнозу, самый теплый день не только до конца месяца, но и до середины июня. В субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, ожидается уже +20 градусов и дожди.
Следующая неделя, начиная с понедельника, будет малоприятной в плане погоды. Так, 26 мая столбики термометров опустятся до +10 градусов, а во вторник, 27 мая – до +9 градусов. При этом почти всю неделю будут идти дожди: за исключением четверга и воскресенья.
Начиная с июня погода немного выровняется с прицелом на лето: ожидается примерно +20 градусов, причем каждый день до середины месяца.
Gismeteo
Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что в среду, 28 мая, помимо дождя, возможен еще и небольшой снег.
С понедельника, 26 мая, до воскресенья, 1 июня, синоптики обещают самую мрачную погоду: облачно и дожди. А уже 2 июня облака хоть и останутся, но солнца ожидается больше, температура будет стабильно выше +20 градусов.
14:08:54 22-05-2025
погода-дрянь. как будни - так солнце и жара(((
16:11:46 22-05-2025
Ру метео и вентускай - точные погодные сайты... Остальное от лукавого..
16:34:58 22-05-2025
Желаю🤣🤣🤣 семь ПЯТНИЦ на неделе
20:23:51 22-05-2025
ура!! даешь дубак и дождик!!
21:10:59 22-05-2025
Что в народе то в природе
22:02:53 22-05-2025
Примерный прогноз на максимум на 10 дней, и то может сдвигаться по дням или вообще меняться. Более десяти дней - усреднённое что-то
00:01:47 23-05-2025
не верю, врут.
10:33:46 23-05-2025
У природы нет плохой погоды! Всё хорошо, с погодой!!!)