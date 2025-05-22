Жителей края ожидает весьма мрачная в плане погоды неделя

22 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жителей Алтайского края после нескольких дней летней жары вновь ждет испытание плохой погодой: столбики термометров покажут или чуть выше отметки 10 градусов, или даже опустятся ниже. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

На этой неделе в Алтайском крае жарко, можно сказать, по-летнему. В пятницу, 23 мая, будет +32 градуса – и это, согласно прогнозу, самый теплый день не только до конца месяца, но и до середины июня. В субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, ожидается уже +20 градусов и дожди.

Следующая неделя, начиная с понедельника, будет малоприятной в плане погоды. Так, 26 мая столбики термометров опустятся до +10 градусов, а во вторник, 27 мая – до +9 градусов. При этом почти всю неделю будут идти дожди: за исключением четверга и воскресенья.

Начиная с июня погода немного выровняется с прицелом на лето: ожидается примерно +20 градусов, причем каждый день до середины месяца.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что в среду, 28 мая, помимо дождя, возможен еще и небольшой снег.

С понедельника, 26 мая, до воскресенья, 1 июня, синоптики обещают самую мрачную погоду: облачно и дожди. А уже 2 июня облака хоть и останутся, но солнца ожидается больше, температура будет стабильно выше +20 градусов.