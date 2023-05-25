Последние заморозки. Какая погода будет в Алтайском крае с 26 по 30 мая?

Начиная с 29 мая в регионе температура воздуха начнёт нарастать

25 мая 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ночные заморозки до -2 градусов в период с 26 по 28 мая прогнозируют синоптики в Алтайском крае, но захватят они только северные и восточные районы, включая предгорья. На остальной территории столбики термометров в ближайшие три ночи покажут от +2 до +7°С. В дневные часы воздух прогреется до +17...+23°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Эти майские ночные заморозки будут последними, в дальнейшем понижения температуры до отрицательных значений уже не предвидится. Начиная с понедельника можно будет высаживать рассаду в открытый грунт", – рассказала синоптик.

А с 29 мая в регионе температура воздуха начнёт нарастать. Уже в понедельник и вторник ночью ожидается +4...+9°С, а днём – от +22 до +27°С. Местами по югу в эти даты пройдут дожди с грозами, но они будут краткосрочными.