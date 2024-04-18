Последний этап работ на мосту у "Пионера" обсудили в Барнауле
К демонтажу трамвайного кольца приступят уже в мае
18 апреля 2024, 07:55, ИА Амител
В Барнауле обсудили завершающий этап работ на путепроводе по проспекту Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Выездное совещание провел заместитель главы администрации города, отвечающий за дорожное хозяйство и транспорт, Андрей Курышин. В нем также участвовали председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, представители комитета, подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" и МУП "Горэлектротранс".
В ходе совещания участники обсудили виды работ, которые предстоит выполнить в рамках финансирования благоустройства подмостового пространства путепровода. Кроме того, предстоит укрепить откосы насыпи путепроводов, покрасить железобетонные и металлические конструкции, уложить на межпутевом пространстве трамвайных путей бетонную плитку, обустроить системы водоотведения и провести общее благоустройство территории.
После 9 мая МУП "Горэлектротранс" приступит к демонтажу разворотного трамвайного кольца в районе ТЦ "Пионер".
"В ближайшее время будет проведено комиссионное обследование. После чего специалисты наведут санитарный порядок и нанесут дорожную разметку. Работы начнутся со следующей недели", – сказал Курышин.
10:47:59 18-04-2024
Да не спешите, ко Дню Города сделайте да и всё.
15:55:50 18-04-2024
"В ближайшее время" - это что за временной интервал? В каком ГОСТе прописан?