Последний этап работ на мосту у "Пионера" обсудили в Барнауле

К демонтажу трамвайного кольца приступят уже в мае

18 апреля 2024, 07:55, ИА Амител

Мост на проспекте Ленина / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле обсудили завершающий этап работ на путепроводе по проспекту Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Выездное совещание провел заместитель главы администрации города, отвечающий за дорожное хозяйство и транспорт, Андрей Курышин. В нем также участвовали председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, представители комитета, подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" и МУП "Горэлектротранс".

В ходе совещания участники обсудили виды работ, которые предстоит выполнить в рамках финансирования благоустройства подмостового пространства путепровода. Кроме того, предстоит укрепить откосы насыпи путепроводов, покрасить железобетонные и металлические конструкции, уложить на межпутевом пространстве трамвайных путей бетонную плитку, обустроить системы водоотведения и провести общее благоустройство территории.

После 9 мая МУП "Горэлектротранс" приступит к демонтажу разворотного трамвайного кольца в районе ТЦ "Пионер".