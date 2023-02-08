"Последний герой". Рок-спектакль по песням Виктора Цоя покажут в Барнауле
Мероприятие пройдёт 17 февраля в Молодёжном театре Алтая
08 февраля 2023, 06:45, ИА Амител
Рок-спектакль "Последний герой", посвящённый творчеству легендарного музыканта Виктора Цоя, пройдёт 17 февраля в Барнауле.
Шоу создано в необычном жанре спектакля-концерта. Пронзительные и простые истории из жизни великого музыканта и его группы "Кино", их фанатов и людей, которые любили и любят эту музыку.
Для барнаульцев песни Виктора Цоя исполнит группа "Последний герой" – один из лучших коллективов, исполняющих песни группы "Кино" на просторах бывшего СССР. Организаторы мероприятия приглашают всех фанатов "Кино" окунуться в атмосферу 80-х.
Кстати, выиграть билет на двух персон на рок-спектакль можно в нашей группе во "ВКонтакте". Участвуйте и выигрывайте.
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