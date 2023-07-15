Разрушительные последствия ураганного ветра в Камне-на-Оби. Фото
Непогода доставила горожанам множество неудобств
15 июля 2023, 16:00, ИА Амител
Фото очевидцев (снимки предоставлены amic.ru), последнее фото – "В курсе 22"
В Камне-на-Оби Алтайского края прошел мощный ураган, который повлек за собой разрушения. Очевидцы рассказали amic.ru, что ветер срывал крыши, валил рекламные щиты и в целом доставлял горожан множество неприятностей.
Последствия стихии – в нашей фотоподборке.
Напомним, что накануне два человека пострадали во время урагана на озере Большое Яровое.
21:14:36 15-07-2023
и в целом доставлял горожан --- Куда?