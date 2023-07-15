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Разрушительные последствия ураганного ветра в Камне-на-Оби. Фото

Непогода доставила горожанам множество неудобств

15 июля 2023, 16:00, ИА Амител

В Камне-на-Оби Алтайского края прошел мощный ураган, который повлек за собой разрушения. Очевидцы рассказали amic.ru, что ветер срывал крыши, валил рекламные щиты и в целом доставлял горожан множество неприятностей.

Последствия стихии – в нашей фотоподборке.

Напомним, что накануне два человека пострадали во время урагана на озере Большое Яровое.

Камень-на-Оби

Комментарии 1

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юрий

21:14:36 15-07-2023

и в целом доставлял горожан --- Куда?

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