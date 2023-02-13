Послушать музыку и научиться рисовать. Amic.ru в соцсетях проводит розыгрыш подарков
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13 февраля 2023, 17:00, ИА Амител
В социальных сетях amic.ru проходят сразу четыре розыгрыша с ценными призами.
В группе amic.ru во "ВКонтакте" вместе со стоматологией Sirius дарим процедуру профессиональной гигиены полости рта для двоих.
Там же можно выиграть два билета на рок-спектакль "Последний герой" по песням Виктора Цоя.
Ещё разыгрываем 10 сертификатов по 1000 рублей в художественную студию PROИЗО на занятия для детей.
В Telegram можно выиграть два билета на концерт Артёма Прокофьева.
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